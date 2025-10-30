La sobreprotección a los niños es una agresión

Es muy común ver a niños en edad escolar caminando hacia la escuela acompañados de sus padres, lo cual está muy bien. Sin embargo, muchas veces son los padres los que llevan el salveque y eso sí me parece nocivo. ¿No sería lo más sano que sean los alumnos quienes lo carguen? Algunos padres seguirían dándoles la comida en “avioncito” a sus hijos hasta los 15 años. Es un daño, igual que soplarles la comida para que se les enfríe y otras conductas disfrazadas de amor. Recientemente, vi algo que me pareció el colmo: un niño de unos 8 años, en la Feria del Agricultor, tomando agua de pipa junto a su abuela, pero el coco lo sostenía ella. No me atreví a decirlo ese día, pero hoy sí: dejemos de criar inútiles. Hagámosles ese gran favor. Como le escuché decir a una psicóloga: “La sobreprotección es una agresión”.

Jorge M. Sandoval León, Curridabat

Policía Municipal de San José y Ley 7600

Visité barrio Escalante y recibí una amenaza de retiro de placas por parquearme en la calle. Pregunte la razón, ya que el auto no estaba en zona amarilla ni frente a un hidrante. Me explicaron que obstaculizaba la calle y que ningún carro podía parquearse en la calle. Alegué que eso violaba la Ley 7600 al tratarse de una persona con discapacidad y pregunté qué ley autorizaba su actuar y si se aplicaba en todo el cantón de San José.

Las autoridades de la Policía Municipal de San José no dieron ningún argumento, pero lo cierto es que por este abuso policial y dada mi dificultad para caminar, me vi obligado a abandonar el lugar y suspender mi actividad.

Otras municipalidades, en cambio, señalizan en las calles los espacios de parqueo para personas con discapacidad. Por eso, considero que la municipalidad violentó mi libertad de tránsito.

Rodrigo Jiménez Sandoval, Santo Domingo de Heredia

Celular en las aulas

Quienes defienden el uso del celular en escuelas y colegios justificándolo como herramienta tecnológica, desconocen la realidad de muchas aulas. En sociedades avanzadas, no solo el celular, también las tablets y métodos electrónicos sustitutivos de textos físicos se han eliminado, luego de que rigurosos estudios demostraran que no hay tal ventaja, más bien se presenta un retroceso en el razonamiento lógico verbal, el cálculo mental y la lectoescritura.

Pongo como ejemplo lo que viví en matemática con el programa llamado Geogebra. No generó un aprendizaje mejor que mi experiencia de pizarra en clase. No debemos ser ingenuos al pasar por alto que generaciones despreocupadas por el aprendizaje, utilizan el celular como evasión a su realidad en el momento de la mediación docente.

Ya lo vivimos en la pandemia, cuando se agudizó el “apagón educativo” con las clases sincrónicas. Al menos hasta el momento, la experiencia interactiva personal entre un docente y su grupo no se puede sustituir.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe, Goicoechea

La beca no me alcanza

Un país que no invierte en su gente limita su capacidad de avanzar. Esto no es un dato lejano, es una realidad que vivo en mi día a día como estudiante, cuando la falta de inversión se refleja en aulas con recursos limitados, en la beca socioeconómica que no me alcanza, por lo que tengo que limitarme a sobrevivir en lugar de formarme.

Se nos dice a los jóvenes que somos el futuro del país, pero se nos niegan las herramientas para construirlo. Si no reordenamos nuestras prioridades hoy, mañana Costa Rica pagará una factura mucho más cara que la de un presupuesto ajustado. ¿Dónde tenemos nuestras prioridades?

María José Guido Salguera, San Ramón, Alajuela

Falla persiste

Agradezco la respuesta de la señora Andrea Fauaz, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), respecto a las fallas reportadas en la aplicación de Identidad Digital Costarricense, en la que asegura que estas ya fueron subsanadas.

No obstante, me permito señalar que dicha afirmación es incorrecta. Se mantiene una falla evidente: la aplicación no actualiza la información del nuevo documento de identidad cuando un usuario realiza un cambio (por ejemplo, renovación, reposición o modificación de datos), por lo que se mantienen los datos de la cédula anterior.

Alexánder Chaves Solórzano, San Francisco de Heredia

‘Gente BN’

Agradecemos a la señora Ivette Hernández (Cartas 23/10/2025) por resaltar su experiencia positiva en la agencia del Banco Nacional de San Isidro de Heredia. Nos llena de orgullo que nuestra “Gente BN” sea reflejo de cercanía, servicio y excelencia. Cada interacción es una oportunidad para construir confianza y brindar soluciones.

Juan Carlos Herrera, gerente agencia Banco Nacional de San Isidro de Heredia

