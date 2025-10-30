Cartas

La sobreprotección a los niños es una agresión

La ayuda excesiva de padres y abuelos impide a los niños desarrollarse, madurar y asumir sus responsabilidades. Los están haciendo verdaderos inútiles

Por Redacción de La Nación

Es muy común ver a niños en edad escolar caminando hacia la escuela acompañados de sus padres, lo cual está muy bien. Sin embargo, muchas veces son los padres los que llevan el salveque y eso sí me parece nocivo. ¿No sería lo más sano que sean los alumnos quienes lo carguen? Algunos padres seguirían dándoles la comida en “avioncito” a sus hijos hasta los 15 años. Es un daño, igual que soplarles la comida para que se les enfríe y otras conductas disfrazadas de amor. Recientemente, vi algo que me pareció el colmo: un niño de unos 8 años, en la Feria del Agricultor, tomando agua de pipa junto a su abuela, pero el coco lo sostenía ella. No me atreví a decirlo ese día, pero hoy sí: dejemos de criar inútiles. Hagámosles ese gran favor. Como le escuché decir a una psicóloga: “La sobreprotección es una agresión”.








