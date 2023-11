La Ruta de la Salud y el copago

Con la deslumbrante Ruta de la Salud, una vez más quedamos encandilados. A todas luces, el gobierno presiona para la entrega paulatina de la CCSS a las clínicas privadas. ¿A cuál gerente de salud se le ocurre sacar de las arcas públicas dinero para obligar a los pacientes en listas de espera a pagar una parte de la atención en las clínicas privadas? ¡Alguien que detenga la fuga de recursos prevista para el primer trimestre del próximo año!

La solución a las listas de espera es meramente administrativa: los hospitales y clínicas de la CCSS tienen salas y consultorios disponibles para la atención nocturna, muchos médicos de la CCSS están dispuestos a trabajar horas extras bien pagadas, e incluso con ¢200.000 millones podrían contratar por tiempo definido a médicos externos. Así no se maneja la salud pública.

Liliana Mejía Botero, Alajuela

Educación dual

La formación dual ahorra al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en la compra de laboratorios, herramientas y materiales para las prácticas de los jóvenes, pero la entidad otorgó solamente un 10 % de las becas a estudiantes en el 2022. El dato es necesario tenerlo en cuenta cuando se lleven a cabo auditorías y revisiones del presupuesto.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Ironías de la vida

Para solicitar empleo, a quienes tienen entre 20 y 23 años les solicitan hablar dos o tres idiomas, tener conocimientos de sistemas de computación y contar con dos a cinco años de experiencia. A quienes tienen entre 30 y 40 años, y poseen estudios, hablan dos idiomas y tienen experiencia, les dicen que están sobrecalificados y no les dan trabajo porque deben pagarles más. A los de 50, se les considera muy viejos. Para pensionarse, se debe tener 60 o 65 años, es decir, se es muy joven.

Jose Luis Vargas Chacón, Montes de Oca

Felicitaciones

Tuve el placer de acudir a una cita para una gastroscopía en la CCSS, en el programa de eliminación de listas de espera en el Estadio Nacional. La eficiencia, atención y actitud del personal fueron excepcionales. Los felicito. Es difícil, pero así deberían proceder en toda la CCSS. Me recibieron a las 9 a. m., pasé por admisión, me tomaron los signos vitales y hasta me entregaron las medicinas. Todo en 30 minutos.

Mario Carranza Echeverría, San José

Apuros económicos

No me quejo de mi pensión, pero tengo deudas y mi situación económica es precaria. Escogí recibir ¢120.000 mensuales de las cotizaciones al ROP hasta consumir los ¢20 millones ahorrados. De no existir una ley que me priva de retirar el ROP, pagaría los préstamos y aumentaría mi liquidez. Pido a los diputados que piensen en los pensionados que trabajamos durante más de 40 años, nos pagaban sueldos bajos y durante tres administraciones no nos los aumentaron.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Incomunicado

El miércoles 8 de noviembre, una cuadrilla del ICE desconectó por error la línea telefónica y la internet cuando realizaba trabajos en mi casa. Supuestamente, en 12 horas como máximo iban a reparar la avería. He llamado insistentemente y me piden esperar; mientras tanto, me veo en aprietos para teletrabajar y estudiar. Estoy seguro de que en el próximo recibo no descontarán el tiempo perdido.

Allan Jones Román, Escazú

Espera operación

Según el EDUS, estoy en lista de espera para una intervención quirúrgica en Urología del Hospital México. Estaba muy feliz porque en octubre la lista disminuía dos números al día, pero en noviembre solo disminuyó tres números. Estoy en el noveno lugar desde hace cinco días. Si son tan amables, revisen para saber qué está pasando.

Clever A. Calderón Rojas, Uruca

Respuesta de Popular Pensiones

En referencia a la carta de Alexander Aguilar Solano, publicada el 9 de noviembre, la normativa establece la obligación de enviar la información de rendimientos y comisiones agregados del último semestre. Los fondos de pensiones han tenido una tendencia de rentabilidades crecientes en lo que llevamos del 2023; sin embargo, pueden presentarse minusvalías en algunos meses. Por este motivo, se reitera la importancia de analizar los rendimientos a largo plazo.

Óscar Benavides Vargas, director de Negocios de la operadora Popular Pensiones

