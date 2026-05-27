Cartas

La ruta 27... 18 años y muchos millones de colones después

Cuando empezó oficialmente su construcción, se habló de una serie de obras y servicios complementarios para seguridad y comodidad de los usuarios

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Por Redacción de La Nación

A lo largo de la ruta 27, no parece haber un solo baño público disponible. Por eso, una escena frecuente en esa carretera son los conductores y pasajeros obligados a detenerse para hacer sus necesidades a la orilla de la vía o junto a sus vehículos, a la vista de todos.








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