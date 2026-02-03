La rotonda de la Hispanidad, un espejismo

Definitivamente, vivimos engañados creyendo que la rotonda de la Hispanidad es una muestra representativa de nuestro país. Es un espejismo. Este domingo nos llevamos un bañito de realidad: no hay una Costa Rica, ni dos. Son muchas, compuestas por gente que no tuvo las oportunidades de quienes estuvimos ahí. O las tuvo y no las aprovechó, eso también debe decirse. Y más de uno que no obtuvo el resultado electoral que anhelaba, muy soberbio, empezaba a insultar a los que apoyaron al PPSO, presumiendo una superioridad que solo existe en su cabeza y en su pequeña burbuja. Ese discurso es violento y deshonesto e igual de nefasto que los gestos del presidente Chaves ese día, que demostró de nuevo que no se respeta ni a sí mismo.

Jorge M. Sandoval León, Curridabat

10% menos de abstencionismo

Aunque hoy tenemos en Costa Rica vencedores y vencidos, es relevante el hecho de que, este domingo 1.° de febrero, la gente haya ido a votar como nunca y reafirmara así su convicción democrática. Bajar un 10% el abstencionismo fue una tarea titánica del TSE. Miles de colaboradores y voluntarios dieron, con alma y corazón, su mejor esfuerzo en las mesas de votación. La organización y credibilidad con que llevaron adelante su tarea fue impecable y merece el reconocimiento de toda Costa Rica.

Bajo la guía de magistrados electorales de alto nivel cívico y compromiso intachable, nuestro país sigue presentando ante el mundo un ejemplo digno de imitar.

A HWP Costa Rica, le tocó la parte de la comunicación publicitaria de principio a fin y eso nos enorgullece como ciudadanos y como empresa comprometida con los valores de esta gran nación que tanto queremos. ¡Que vivan siempre el trabajo y la paz!

Gustavo Halsband Leverato, San José

La presidenta

Mientras algunas mujeres luchan por “las y los” para evitar la invisibilidad idiomática, la señora Laura Fernández insiste en llamarse presidente en lugar de presidenta. Ya la Real Academia Española dejó claro este asunto. Seguir cayendo en este prurito idiomático da una fea impresión por su extemporaneidad.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

