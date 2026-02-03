Cartas

La rotonda de la Hispanidad, un espejismo

No hay una Costa Rica ni dos. Son muchas, compuestas por gente que no tuvo las oportunidades de quienes estuvimos sonando bocinas y ondeando banderas en la rotonda de la fuente de la Hispanidad

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Definitivamente, vivimos engañados creyendo que la rotonda de la Hispanidad es una muestra representativa de nuestro país. Es un espejismo. Este domingo nos llevamos un bañito de realidad: no hay una Costa Rica, ni dos. Son muchas, compuestas por gente que no tuvo las oportunidades de quienes estuvimos ahí. O las tuvo y no las aprovechó, eso también debe decirse. Y más de uno que no obtuvo el resultado electoral que anhelaba, muy soberbio, empezaba a insultar a los que apoyaron al PPSO, presumiendo una superioridad que solo existe en su cabeza y en su pequeña burbuja. Ese discurso es violento y deshonesto e igual de nefasto que los gestos del presidente Chaves ese día, que demostró de nuevo que no se respeta ni a sí mismo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.