La prudencia de los constituyentes

El control legislativo sobre el ingreso de tropas extranjeras adquiere un significado especial. No se trata de un simple trámite administrativo, sino de una garantía fundamental de nuestra soberanía. Es importante recordar que las tropas extranjeras, incluso en misiones humanitarias, no están subordinadas a las autoridades locales, sino a sus propios comandantes. La Asamblea Legislativa, como representante directa de la voluntad popular, debe conservar su papel fiscalizador en estas decisiones. Mientras el Poder Ejecutivo representa la voluntad de una mayoría en un momento específico, el Congreso refleja el espectro completo de voces políticas de nuestra sociedad. En un mundo donde las amenazas a la soberanía se presentan bajo múltiples disfraces, la prudencia de nuestros constituyentes al establecer el control legislativo demuestra una comprensión profunda de la necesidad de proteger el modelo político costarricense. Esta disposición, lejos de ser anacrónica, adquiere renovada relevancia en nuestros tiempos.

Álvaro Alpízar Antillón, Santa Ana

Premios de la JPS

Algunos premios son invisibilizados; por ejemplo, el número duplicado no aparece en la lista oficial. Además, ¿cómo es posible participar en la lotería navideña en premios antes del concurso? Tampoco hay un ícono de guía en la página para activar los productos. La transmisión de los domingos opera como hace 30 años a través de la radio. Una persona lee los saludos y, casi al final, entre número y número, se anuncian los tres primeros lugares.

¿Por qué no se actualizan? Podrían anotar simultáneamente en una pantalla el número y la serie de cada premio. Esto no eliminaría al conductor, quien seguiría interactuando con las personas conectadas. Así, lograrían una mayor audiencia al permitir que se revisen los resultados al instante.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Zurquí sin tráficos

Todos los días, uno o dos tráileres se varan o vuelcan en las cercanías del Zurquí. En muchos casos, esto ocurre porque el material de los derrumbes, retirado por las cuadrillas, se deposita en los espacios donde estos vehículos pueden estacionarse, especialmente en tramos de dos carriles. La falta de personal para controlar el tránsito provoca enormes presas de varios kilómetros, que podrían evitarse con la presencia de uno o dos oficiales dirigiendo el flujo vehicular. Hace algunos años, existía una estación de Tránsito en el Zurquí, pero los gobiernos la abandonaron.

Otra medida para mejorar la experiencia turística sería prohibir el paso de tráileres y vagonetas durante los fines de semana, cuando las personas suelen salir de paseo. Estos vehículos pesados, al subir a una velocidad de 10 kilómetros por hora, generan largas filas, haciendo que los turistas pierdan tiempo y gasten más gasolina.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Póliza para el gabinete

Con respecto a la póliza para cubrir a 65 jerarcas del gobierno, idea genial del vicepresidente Stephan Brunner, quien propone trasladar al Estado la responsabilidad por sus errores, les recuerdo que todos los empleados realizan su trabajo con dedicación y no temen a ninguna demanda, pues actúan con honradez. Ya se ha señalado que dicha petición no procede y, aunque así fuera, no ofrecería protección en casos como el de Gandoca-Manzanillo.

Además, la póliza, incluso si se aprobara, no sería retroactiva. Por último, cuando tenga que presentarse ante la Asamblea Legislativa, prepárese mejor, porque la última vez no respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

