Cuenta el anecdotario popular que en la España del generalísimo Franco, este le tenía temor al miércoles por ser el día en que el pueblo no hablaba de toros o de fútbol. Hoy, los costarricenses sufrimos lo mismo al presagiar qué nuevas diatribas se darán por parte del Ejecutivo, colmadas de ofensas y amenazas.

Se ha venido incrementando el discurso violento hasta llegar al punto de incitar a la lucha fratricida, que ya cuenta con trasnochados adeptos. Es válido recordar al presidente la célebre frase del benemérito Alberto Echandi Montero: “La Presidencia de la República no vale la gota de sangre de un costarricense”.

Hoy, como ayer, sepamos ser libres y honremos la patria que nos legaron nuestros ancestros.

Milton Julio González Castro, La Unión

Inconcebible

Se le hizo costumbre a nuestro gobernante el enfrentamiento contra todos los poderes de la República: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo de Elecciones, y algunos medios de comunicación. Y no se diga de los servidores que ha expulsado de su gabinete porque simplemente no comulgan con sus ideas.

Pero, por Dios, que pretenda poner a pelear al pueblo contra el pueblo... eso sí es “jalarle el rabo a la ternera”.

José Antonio Barboza Navarro, San Isidro, Pérez Zeledón

Grupo Q

Compré un Hyundai Ioniq híbrido en Grupo Q en 2018. Desde el inicio, tuvo fallas eléctricas. En 2021, tras una falla total, esperé ocho meses por la reparación.

Este año, el maletero se atascó y la batería de 12V comenzó a descargarse. Informé a Grupo Q por escrito de los antecedentes y posibles causas. Diagnóstico: cambiar la batería (¢1 millón). Después de pagar, me dijeron que no resolvía el problema. Pregunté si habían probado desconectar el interruptor del maletero (posible causa); no lo habían hecho. Lo desconecté en casa y el problema se resolvió. He escrito a Grupo Q sin recibir respuesta.

¿Debe el cliente pagar por diagnósticos erróneos? ¿Es este el servicio que merecen los compradores de autos híbridos?

Joseph Raj Viegas​, Puriscal

Sin señalización

Señores del MOPT: Les solicito realizar una gira a la carretera que va hacia Guanacaste, unos pocos kilómetros después de Barranca, donde hay un cruce para tomar hacia Puntarenas. Se darán cuenta de que, ni de ida ni de regreso, existe un solo rótulo que le indique al viajero que por allí se debe doblar para ir a Puntarenas o a la ruta 27.

Valdría la pena que el departamento de Señalización del Ministerio de Transportes resuelva esta carencia, en beneficio del público en general.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

Propuesta alternativa

Opino que llevan razón –al menos como teoría de principio– los detractores de la idea de que se construya una megacárcel en nuestro país: no es una solución de fondo y, por el contrario, refleja la incapacidad de la sociedad de haberles procurado un mejor porvenir a quienes delinquen.

Lo que es muy preocupante, pero también es cierto, es que ese postulado “no basta” cuando los índices de seguridad están en los números actuales.

Una propuesta alternativa: que dentro de la megacárcel se habilite un megacentro educativo y que, además de educadores, esos teóricos aporten desde sus profesiones para que los privados de libertad obtengan al menos un grado técnico.

Michelle McCoy-Garnier, Santa Ana

