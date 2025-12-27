Cartas

La política y la fábula de la rana y el escorpión

Tolerar activamente a quienes quieren destruir el marco institucional no es virtud: es ingenuidad. Y la ingenuidad, en política, suele pagarse caro

Por Redacción de La Nación

No se puede estar a favor de quienes están en contra y, al mismo tiempo, en contra de quienes están a favor. Aunque suene casi risible, esta es una actitud política real y peligrosamente extendida. Es una forma de incoherencia que no produce un resultado neutro, sino uno negativo, porque debilita las barreras que protegen el orden democrático y la convivencia institucional.








