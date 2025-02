La plata y el helado

Al comprar helados en los quioscos de McDonald’s –en centros comerciales, por ejemplo– siempre me preocupa ver que la misma persona que recibe el dinero es la que sirve el helado. Me he preguntado cómo es que una gran empresa de comidas como esta permite una práctica tan poco higiénica. Y que no me salgan con que usan guantes porque eso no es verdad, pero, además, igual sería una misma persona haciendo las dos tareas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌