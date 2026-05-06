Cartas

‘La Nación’ y su batalla por la libertad de expresión

Esa defensa, constante y necesaria, sigue siendo uno de los pilares sobre los cuales se construye una Costa Rica abierta, crítica y democrática

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Por Redacción de La Nación

Agradecer el trabajo de La Nación no significa renunciar a la crítica –que es parte esencial de nuestro sistema democrático–, sino reconocer que, aun en medio de diferencias, existe un compromiso compartido con la libertad. Un medio de comunicación no está llamado a complacer a todos, sino a sostener principios que les permitan a todos expresarse.








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