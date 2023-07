La matemática del MEP

En la única pregunta de las pruebas nacionales estandarizadas del MEP reproducida en nacion.com, el 20 de julio, hay un error de formulación. Se trata de una pregunta de matemáticas en que se pide hallar el perímetro de una figura geométrica con cuatro lados. Hay dos lados paralelos de 5 y 8 metros, un tercer lado perpendicular a los anteriores de 5 metros, y un cuarto lado de 7 metros. Este último no puede medir eso, sino 5,8 metros, lo cual resulta de aplicar el teorema de Pitágoras. Si bien este error no repercute en el resultado de la pregunta, me parece que podría revelar una falta de pericia básica en matemáticas en la preparación de la pregunta y ausencia de control de calidad. ¿En manos de quién está la educación? Me pregunto si fue tanta la coincidencia que el único error en el examen salió en esa foto, o si habrá más errores.

