En octubre del 2018, un sindicalista del ICE confrontó al entonces presidente, Carlos Alvarado, y hasta lo empujó; el mandatario no entró en conflicto y, demostrando su señorío, se retiró del sitio y ni siquiera la escolta lo protegió. Con los hechos recientes sucedidos en un restaurante en San José, no hay duda de que se ha perdido la altura que debe tener la máxima autoridad del país y como decía don Beto Cañas, “la gradería de sol se nos metió en la cancha”.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Deber cívico

Los costarricenses vivimos un periodo lleno de incertidumbre, inseguridad y decepción provocado por el odio, la mentira y la división que ha creado un gobierno populista que desea perpetuarse en el poder. Este fenómeno es muy bien conocido en países vecinos como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero este pueblo tiene valores muy profundos heredados de nuestros antepasados, como lo son la solidaridad, el respeto, la libertad, la paz y un espíritu luchador para afrontar los retos que se nos presenten. Por eso, pienso que un error lo comete cualquiera y que lo importante es corregirlo. En las próximas elecciones, tenemos que enmendar ese error y regresar al rumbo que traíamos desde hace décadas, ese que dio a conocer a Costa Rica como la Suiza centroamericana y “el país del pura vida”.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

Popular Pensiones

Mi malestar es con Popular Pensiones, ya que tengo una necesidad y pese a disponer de una pensión voluntaria que ya puedo retirar, todo ha sido una calamidad. Hice la solicitud en línea, porque, según ellos, era más rápido así, pero me dijeron que me la daban hasta dentro de 22 días o un mes porque Hacienda me debe rebajar el 6%.

¿No es más fácil que rebajen lo de Hacienda y me den el sobrante? Tanta traba para entregar un dinero que es de uno. Y pensar que quieren ganar más clientes con ese servicio.

Samuel Herrera García, Los Chiles

Vehemente llamado

Como profesional pensionado, escribo esta reflexión a esos incansables profesionales de las Ciencias Médicas, a sus formadores, colegios profesionales, sindicatos y a nuestra querida CCSS, que tienen en sus manos lo más sagrado de los seres humanos de cualquier estrato social: su salud. Ellos saben que una atención pronta y oportuna puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte, y puede determinar la calidad de vida de una persona.

En la actualidad, esos principios se están quedando en el olvido, desplazados por otros valores materiales y banales. Si tienen diferencias, deben sentarse a dialogar pronto, poniendo sobre la mesa una actitud profesional, pero a la vez solidaria y empática. Recuerden que sus servicios son indispensables y deben ser oportunos. Si cumplen con su deber, sus corazones rebosarán de paz.

German Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

Cierren con malla

Todos los días, un camión y un chapulín recogen desechos y basura maloliente de las áreas cercanas al puente del río María Aguilar y la cárcel de San Sebastián, donde pernoctan personas drogadictas e indigentes. Esto es muy costoso para la Municipalidad. Un plan para generar economía puede ser cerrar esas zonas con malla y crear viveros. Sería muy simple y económico.

Jimmy Valverde Salas, Colonia Kennedy

Decepción con BAC

Por más de 20 años, he sido cliente del BAC. Hace poco solicité que se me cancelara una tarjeta por sospecha de fraude. Ese trámite se hizo con rapidez; pero la reposición del plástico ha sido absolutamente ineficiente. La única gestión telefónica fue la del fraude. Para el resto de gestiones, el BAC insta a usar sus canales digitales, que son lentos, contradictorios e impersonales. Recibí dos mensajes de WhatsApp diciendo que iba a tener la tarjeta y un tercero explicando que esa tarjeta específica ya no la maneja el BAC. Solicito entonces el nuevo producto, a lo que tuve que continuar la gestión vía correo, para que, días después, me sea denegada la tarjeta que he tenido dos décadas. Intento poner la queja y, de nuevo, correos pidiéndome los mismos datos, y ninguna resolución. La sustitución del personal por medios electrónicos ha convertido al BAC en un banco lento y burocrático, justo la queja que siempre se oye de la banca estatal. Solicité que me llamaran y aquí estoy esperando.

Juliana Salas Segura, Sabanilla

