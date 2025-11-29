La fórmula para que el fútbol vuelva a emocionar a los ticos

Después del fracaso de la eliminación al Mundial y para tratar de resucitar el fútbol, deberíamos abrir las canchas y hacer que el juego vuelva a ser gratuito, accesible y lleno de pasión real. Hoy pagamos entradas altas por espectáculos pobres, sin alma y sin la chispa que alguna vez hizo grande a este deporte.

Hace falta recuperar la picardía y la malicia indígena del fútbol de calle: esa intuición viva, ese atrevimiento que nace en los barrios y que ningún sistema puede fabricar.

También necesitamos sacar del fútbol a los mercenarios –extranjeros y nacionales– que solo llegan por dinero y no por amor ni convicción. El fútbol merece jugadores que sientan la camiseta, que la suden y la respeten. Hace falta gente inteligente y creativa en el medio campo, mentes pensantes capaces de imaginar fútbol, crear espacios, pensar rápido, reaccionar con dinamismo y darle ritmo al juego.

El fútbol moderno exige velocidad mental y física, pero también necesita el toque artístico del fútbol de antes: la pausa justa, la gambeta precisa, el pase que nace de la inspiración y no del manual.

Debemos dejar de improvisar y empezar a planificar con visión, buscando gente que realmente sepa del juego. Solo así el fútbol recuperará su esencia y volverá a emocionar a los costarricenses.

Randall García Chacón, Alajuela

Transferencia en BAC

Desde el día 3 de noviembre realicé una transferencia internacional en Servicio al Cliente del BAC Sucursal Boulevard El Molino, pero al 19 de noviembre aún no se había acreditado al receptor.

Fui por segunda ocasión y el caballero que me realizó la transferencia me tuvo más de dos horas en la agencia buscando el número de MT103. Al final, nunca me brindó y me dijo que “mejor se dejaba el compromiso”. Eso fue hace más ya de cinco días y sigo sin respuesta del caso.

Necesito saber dónde está mi dinero y por qué me ocultan lo que sucedió con el trámite.

Michael Perez Sánchez, Curridabat

Casa inhabitable por falta de agua

Solicité un medidor de agua al AyA desde el 23 de setiembre para mi casa de habitación prefabricada, la cual estoy construyendo con préstamo. Mi casa está por terminarse y sigue inhabitable por falta de agua. No se me ha dado una fecha de conexión, sino que se me ha dicho que espere sentado. ¡Qué difícil es defender a las instituciones públicas cuando tratan a sus clientes tan mal!.

Sergio Rodríguez Solano, San Vicente de Moravia

Funcionario ejemplar

Me gustaría externarle una sincera felicitación al señor Carlos Bermúdez Castro, cajero de Punto País de la sucursal del Banco de Costa Rica en Desamparados. Este señor sí sabe de servicio al cliente y de atención esmerada y personalizada. Se esfuerza por que el cliente salga satisfecho con el servicio brindado, especialmente nosotros, los adultos mayores, pero, en general, lo observé con otros clientes jóvenes. Muchas gracias y que Dios le brinde muchos éxitos. Ese tipo de funcionarios hacen grande al BCR.

Juan Carlos Díaz Solís, Desamparados

Ruido de salón comunal

Desde hace años, en el salón comunal de Río Oro, casi todos los viernes, sábados y domingos se realizan actividades con música a niveles excesivos, incluyendo comparsa, lo cual imposibilita el descanso en nuestras casas.

En mi hogar, el ruido es tan fuerte que mi hijo de 2 años se despierta llorando y, en general, la tranquilidad de toda la comunidad se ve afectada. Hemos enviado correos y solicitudes a los administradores del salón comunal, pero no responden ni toman medidas, a pesar de que esta es una zona residencial y existe un reglamento sanitario sobre niveles máximos de ruido que, claramente, no se está acatando.

Es lamentable que, a pesar de tantos llamados, no se nos dé apoyo ni soluciones. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan este problema.

Fernanda Pia, Río Oro de Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.