La fórmula para que el fútbol vuelva a emocionar a los ticos

Qué debe hacer Costa Rica después del fracaso de la eliminación de su selección al próximo Mundial de Fútbol

Por Redacción de La Nación

Después del fracaso de la eliminación al Mundial y para tratar de resucitar el fútbol, deberíamos abrir las canchas y hacer que el juego vuelva a ser gratuito, accesible y lleno de pasión real. Hoy pagamos entradas altas por espectáculos pobres, sin alma y sin la chispa que alguna vez hizo grande a este deporte.








