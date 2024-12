La explotación de oro necesita regulación y vigilancia

Siempre aduje que la explotación de oro en Crucitas debía reglamentarse y darse en concesión. Me alegró saber que el gobierno decidió permitirla, pero me asalta una enorme duda, pues es el mismo gobierno (el presidente y los ministros) el que escogerá a las empresas para la extracción. Debería ser un ente neutral el que garantice la objetiva escogencia y la sana fiscalización; me suena a compadre hablado, y este lucrativo negocio fácilmente podría prestarse para la corrupción entre amigotes del gobierno; deberían hacerse públicos los nombres y apellidos de los representantes y apoderados de la empresa si es que llega a seleccionarse alguna.

