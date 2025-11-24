Cartas

La estación de pesaje de Cartago es un completo absurdo

La fila de los camiones pesados les quita un carril de circulación a las demás autos y, con frecuencia, la cola llega hasta el peaje

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Debo decir que la estación de pesaje de Cartago es un completo absurdo. Ahora, con tantos autos circulando, resulta que los camiones pesados deben hacer fila en esa estación, con lo cual les quitan un carril de circulación a las demás autos. Muchas veces, la fila llega hasta el peaje y se tarda hasta 40 minutos para pasar. Deberían trasladar esa estación de pesaje a un lugar donde no obstaculice el tránsito.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.