La ESPH, su fecha límite para pagar la luz y el temido corte

Les pido a los señores de la entidad que corresponda, no sé si es la Aresep, ayuda con lo siguiente: resulta que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) tiene fijada como fecha límite de pago por los servicios de la luz el día 26 de cada mes. Si no se cancela a tiempo, envían a los clientes amenazas de corte y cobros de multas.

Mi punto es que se agradecería que nos tuvieran un poco más de consideración a las personas que trabajamos y, más aún, a nosotros los pensionados. Bien se sabe que muchas personas reciben su salario los días 15 y 30, y nosotros los pensionados, hasta el último día de cada mes. Antes de eso, no nos depositan la pensión.

Ese temor a que nos corten la luz nos genera gran preocupación todos los meses.

Orlando Marín H., Heredia

Cobro sin razón

Llevo ya dos meses de esperar que Liberty elimine el cobro de un teléfono que nunca me entregó, pero que me sigue cobrando mensualmente. He intentado por todos los medios disponibles que la empresa reverse dicho cobro, pero ha sido imposible realizar el trámite. Ah, pero sí me llaman y me envían mensajes para comunicarme: “Su factura está pronto a vencer”. Señores de Liberty, tengan más formalidad, orden y empatía con sus clientes.

Giovanni Feoli, Pinares de Curridabat

¿Qué es ser hombre?

Durante siglos, la masculinidad se definió por ser el proveedor, el “Supermán” familiar. Pero detrás de esa figura, hay silencios, miedo y tristeza. El hombre también anhela afecto y alegrías, y tiene la necesidad de ser escuchado.

En este mes de junio, agradezcamos a los padres –de hijos o mascotas– y preguntémosles con sinceridad e interés: “¿Cómo te sentís?“. Escuchar puede sanar, prevenir y reconectar con el ser hombre.

Federico Halsband S., San José

¡Gracias, voluntarios!

El antiguo zoológico Simón Bolívar será transformado en el “Primer parque natural urbano” del país, por gestión de la Municipalidad de San José, el Minae y el Ministerio de Cultura. Por estar ubicado a solo 300 metros del parque Morazán y por su conexión con la microcuenca del río Torres, es un proyecto estratégico para la ciudad capital.

La intención es promover la preservación de la biodiversidad y desarrollar actividades culturales y educativas que despertarán el interés de centros educativos, familias y turistas.

Mientras se gestionan los fondos por parte de organismos internacionales relacionados con el ambiente, grupos de voluntarios de la UCR y asociaciones de vecinos interesados en la rehabilitación del río Torres contribuyen con entusiasmo en agotadoras jornadas de limpieza y eliminación de residuos para que este “pulmón verde” recupere pronto su belleza natural.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Paradigma curricular

Ahora, que supuestamente el nuevo ministro de Educación y el Consejo Superior de Educación piensan poner en marcha un nuevo paradigma curricular, es hora de señalar enérgicamente una de las injusticias fundamentales del modelo curricular actual.

¿Cómo es posible que estén midiendo, o incorrectamente evaluando, lo aprendido en un sistema educativo que descansa en enseñanza y no en aprendizaje, como debería ser?

Esta injusticia ha perjudicado y sigue afectando a miles de estudiantes de todo el país. Que el esfuerzo para hacer una nueva reforma no sea otro paso en la dirección equivocada.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.