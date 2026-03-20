Cartas

La desidia del gobierno frente a la violencia

Todos los días, asesinatos, asaltos, robos... ¿Vamos a seguir dejando que la criminalidad acabe con la vida y la tranquilidad de los ciudadanos honestos?

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Por Redacción de La Nación

Basta con encender las noticias cada día para encontrarse con el mismo panorama: asaltos, asesinatos, hurtos y robos que se repiten sin cesar. Delincuentes plenamente identificados continúan en libertad, mientras la impunidad parece haberse normalizado, como si la sociedad tuviera que resignarse y aceptarla.








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