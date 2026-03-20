La desidia del gobierno frente a la violencia

Basta con encender las noticias cada día para encontrarse con el mismo panorama: asaltos, asesinatos, hurtos y robos que se repiten sin cesar. Delincuentes plenamente identificados continúan en libertad, mientras la impunidad parece haberse normalizado, como si la sociedad tuviera que resignarse y aceptarla.

¿Es esta una situación nueva? No. Sin embargo, durante el actual gobierno, hemos sido testigos de un Poder Ejecutivo negligente y distante frente a la inseguridad, así como de un sistema legal cada vez más debilitado. Da la impresión de que, en los tres poderes del Estado, la prioridad se ha desplazado hacia la protección de los derechos de criminales y asesinos, dejando en segundo plano a los ciudadanos honestos que cada día salen a trabajar y a sostener el país.

La pregunta es inevitable: ¿quién asumirá la responsabilidad de actuar? Porque, hasta ahora, pareciera que la inseguridad no es una verdadera prioridad para quienes tienen el deber de garantizar el orden y la justicia.

Ricardo Garita Murillo, Cartago

Presidenta

Doña Laura insiste e insiste en seguir usando la palabra presidente para su persona. Es manifiesta su contrariedad al escuchar que el 99,5% de los periodistas la citan como presidenta. Pero ella prefiere acatar lo que le dicta Rodrigo Chaves, quien ha dejado más que patente que no es un dechado del buen uso del español internacional y el inglés.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Mal servicio en Los Barriles

El pasado sábado 14 de marzo, mis padres decidieron almorzar en el restaurante Los Barriles, en Grecia. Mi madre pidió una sopa azteca, pero, al probarla dos veces, notó que estaba en mal estado. Les comunicó esto al mesero y al cajero, quienes no hicieron nada al respecto e igualmente les cobraron la sopa. Este martes, mi mamá terminó en el hospital de Grecia tras varios días sufriendo malestar estomacal. Quiero expresar mi indignación hacia la administración del restaurante, ya que no solo ignoraron el comentario de mi madre, sino que el perjuicio de salud pudo estar relacionado con la sopa. Además de eso, nos cobraron.

Félix Darío Montero Agüero, Alajuela

Bad Bunny une

Mientras el presidente de Estados Unidos destruye la economía con los aranceles, además de fomentar el odio contra los inmigrantes, Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) dinamizó la economía en Puerto Rico con su residencia artística y en Estados Unidos con el Super Bowl. Su mensaje de amor es más poderoso que el odio. Convirtió el show de medio tiempo del Super Bowl en un mensaje unificador.

Félix Daniel Torres Quiles, Florida, Estados Unidos

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