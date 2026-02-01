Para los votantes, hay una oferta de 20 agrupaciones en campaña, dirigidas por personas con propuestas supuestamente optimistas, que solo ofrecen más de lo mismo. Seleccionemos las que han colaborado en la formación de lo que somos y tenemos como costarricenses.

No podemos seguir experimentando más. La situación mundial no está para elegir a personas que solo buscan satisfacer sus propios intereses y no trabajar por los grandes desafíos nacionales.

La cosa nos puede salir gacha. Varias de las 20 propuestas son para gusto o disgusto de muchos, para soñar despiertos o dormidos y hasta con pesadilla incluida.

Votemos con conciencia, con una mano en el corazón, ¡por el bien de Costa Rica!

Jorge Luis Murillo Sanabria, Santo Domingo de Heredia

Decir no con nuestro voto

En los últimos cuatro años hubo más de 3.000 homicidios en Costa Rica. El 2023 fue el año más mortífero de la historia. Hoy mueren asesinadas dos personas al día. Los narcotraficantes han adquirido más poder que nunca; la violencia contra las mujeres está fuera de control y el femicidio sigue aumentando. El maltrato infantil también ha crecido. Y es que la reducción en el gasto público ha dejado a nuestros niños y niñas más vulnerables, sin amparo ni protección adecuada.

Ante esta violencia masiva y el fracaso rotundo de la actual administración, resuenan las palabras del cardenal y arzobispo católico Joseph W. Tobin: “Por el amor de Dios, por el amor a los seres humanos, ¿cómo podemos ayudar a restaurar una cultura de vida en medio de la muerte? ¿Cómo diremos ‘no’?”.

Hoy, los costarricenses tenemos la mejor oportunidad de decir ‘no’ con nuestro voto. Que nadie se quede en casa, ¡salgamos a votar!

Anayansi Lizano Mora, Escazú

No votemos por fanatismo

Llego el día esperado y, con él, esa sensación de poder libremente expresarnos en las urnas y escoger a nuestros gobernantes en el Ejecutivo y el Legislativo. Opciones hay muchas; no votemos por fanatismo. Analicemos estos cuatro años y saquemos conclusiones de qué queremos para el país. A los jóvenes que votan por primera vez, mi mensaje es que se decidan a ejercer este derecho sagrado.

Eduardo Ugarte Soto, Hatillo

Malestar con ‘U’ San Marcos

Como estudiante de nuevo ingreso en la Universidad San Marcos, deseo manifestar mi disconformidad con el servicio al estudiante, específicamente con el soporte tecnológico. Desde el 16 de enero, tengo abierto un ticket solicitando el usuario de Office 365, indispensable para acceder a clases virtuales, Teams y correo institucional. A la fecha, el caso continúa sin resolverse.

Esta situación me ha impedido participar activamente con mis compañeros, y ha afectado directamente mi proceso académico. Considero preocupante que una gestión básica no sea atendida con la celeridad que un estudiante de posgrado requiere.

Espero que esta experiencia sirva para revisar y mejorar los procesos de atención, ya que, como estudiante, me veo en la necesidad de valorar mi permanencia en el programa.

Minor Brenes Chaves, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.