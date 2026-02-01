Cartas

La cosa nos puede salir gacha

No podemos seguir experimentando más. Seleccionemos las propuestas políticas que han colaborado en la formación de lo que somos y tenemos como costarricenses

Por Redacción de La Nación

Para los votantes, hay una oferta de 20 agrupaciones en campaña, dirigidas por personas con propuestas supuestamente optimistas, que solo ofrecen más de lo mismo. Seleccionemos las que han colaborado en la formación de lo que somos y tenemos como costarricenses.








