Cartas

La cita que me dieron en la Caja ¿será para cirugía o para funeral?

Tengo 82 años y un problema de cadera debido al cual requiero exámenes, pero me dieron la cita para marzo de 2030. ¿Qué pasará si, luego de eso, deciden operarme y me toca esperar otros cinco años?

Por Redacción de La Nación

Soy adulto mayor, tengo 82 años y un problema de cadera. En Ortopedia del Hospital San Juan de Dios me dieron cita para estudios en marzo del año 2030. En ese entonces tendré 86 años y, suponiendo que decidan operarme, posiblemente tendré que esperar otros cuatro años, o sea, tendría 90 años. En otras palabras, en Ortopedia posiblemente me dirán: “Aguante, señor asegurado, de por sí, a nosotros no nos duele nada”.








