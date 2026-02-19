Cartas

La CCSS: ni un negocio, ni un botín político

La creciente deuda del Estado con la Caja se remonta a 1994. Hoy supera los ¢4 billones y no se ha pagado por falta de voluntad política

Por Redacción de La Nación

El deterioro de la CCSS no es reciente. Existieron decisiones políticas durante décadas, incluyendo desfases financieros por aumentos salariales entre 2006 y 2010, durante el gobierno de Óscar Arias. A esto se suma una creciente deuda del Estado desde 1994, que ahora supera los ¢4 billones y no se ha pagado por falta de voluntad política, junto con un aumento de la tercerización de servicios con sobreprecios y una gestión interna deficiente. El impacto: prolongadas listas de espera, mucho sufrimiento, pérdida de vidas y debilitamiento del régimen de IVM. La CCSS no es un negocio ni un botín político; tampoco es gratuito el servicio que brinda. Sin una salud pública eficiente, no hay democracia.








