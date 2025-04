Juegos para niños usados por colegiales

Mi familia suele ir los viernes a tomar café al mall Plaza Lincoln y llevamos a una nieta de 3 años a los juegos infantiles del tercer piso. Claramente, se sabe que son para niños pequeños desde que se mira el tamaño del tobogán. Con frecuencia, grupos de colegiales y otros adolescentes se adueñan de este espacio, impidiendo que los niños puedan jugar en forma segura. Eso, sin mencionar las escenas, palabras y bromas no aptas para menores a las que se exponen. Además, riegan refrescos y dejan restos de comida.

El problema es que, en las cercanías, no hay agentes de seguridad con quienes quejarse y tampoco hay indicaciones sobre quiénes pueden usar los juegos. No hay orientación de edad ni de estatura para su uso.

Otra problema son los juegos ubicados cerca de la Librería Internacional, los cuales se encuentran deteriorados y ya son poco atractivos.

Marjorie Camacho Calvo, Florida de Tibás

Prisión por deuda

La Constitución indica que en este país no existe prisión por deuda. Pero eso debe cambiar para detener la criminalidad. Al ser condenado un delincuente que hiera o mate a un ciudadano, debe responder por la atención médica que hoy nos la cargan a los honrados. Igualmente, la defensa que se le asigna de gratis y la factura médica, incluidas hasta las autopsias, deben constituirse en cárcel o embargo de sus bienes como retribución a la sociedad ofendida.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

AyA en Puntarenas

La pésima atención que dan en el AyA de Puntarenas es lamentable. Sus funcionarios(as) no saben distinguir entre un comprobante y un estado de cuenta bancario. Urge que sepan explicarles a los usuarios qué es lo que necesitan para realizar un trámite administrativo en esa sucursal.

También molesta que, teniendo una gran finca con amplio espacio de parqueo, la gente deba dejar sus automóviles en la línea del tren.

Es urgente un cambio en esa sucursal. Que llegue a trabajar gente preparada y que sepa dar una buena atención.

Ligia Delgadillo, Puntarenas

Queja contra el BN

Desde el pasado 6 de enero, fui a la agencia del Banco Nacional en Paseo de las Flores, Heredia. Llené un formulario de reclamo porque desde el 29 de diciembre del 2024, me rebajaron $60 de Uber. Ese día, se reclamó a Uber y estos indicaron que fue un error y que la devolución del dinero lo haría la entidad bancaria en menos de 30 días. Pero el banco indicó que tenía de 0 a 120 días para resolver. Se ha llamado y consultado por el caso RECC-2025-5830 y, por teléfono, me indicaron que la resolución dependía de una señora Marcela Carrillo, a quien nunca logro localizar en la oficina. A los correos enviados, solo me responden que tienen 120 días. Pero ya ese plazo se cumplió y no sé nada de mis $60.

Al ser cliente de años del BN y tener un datáfono para minegocio, me siento insatisfecha con el servicio, la evasión de responsabilidades y el incumplimiento de los plazos.

Mariana Marenco Bermúdez, Heredia

No fue ‘fracaso’

Me siento muy satisfecho por el triunfo de Álvaro Ramos en la convención liberacionista. Lo que no puedo aceptar es el calificativo de “fracaso” que, el domingo pasado, le confirió a la actividad el periodista Randall Rivera, de Noticias Repretel. Fracaso hubiera sido no asumir el riesgo de una convención abierta y haber elegido el candidato a dedo. Liberación mostró coherencia, organización y valentía. Tenemos una estructura partidaria renovada, un candidato decente y un partido que cuida nuestra democracia desde hace 73 años.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén, Heredia

Liberty, qué mal

A pesar de que, el 27 de marzo pasado, entregué el equipo a la empresa Liberty porque decidí cancelar el contrato, me envían una factura de cobro por el mes de abril. ¿Cómo y por qué, si suspendieron el servicio desde el día 27 de marzo de 2025?

Además, comunicarse con Liberty para realizar cualquier gestión, reportar una falla o pedir explicaciones, resulta un completo calvario. Digo esto por el último problema que tuve; esa vez, la llamada duró tres horas, cosa inaudita para un reporte de daño.

Víctor Julio Chavarría Loría, San Vicente de Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.