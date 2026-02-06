‘Jeans’ en vez de pantalón de uniforme para todos los estudiantes

Expreso mi admiración por la labor realizada por el señor ministro de Educación, don Leonardo Sánchez. Mis respetos por su rigurosidad, que tanto se necesitaba. Ojalá que los padres de familia le den total apoyo.

Sería bueno que, en un futuro no muy lejano, el MEP considere que el pantalón de uniforme sea jeans, un solo diseño para todo el estudiantado, y que la camisa tipo polo lleve en el escudo el elemento distintivo de cada centro educativo.

También sería muy necesario que se favorezca a los alumnos con el pasaje del bus público.

Noelly Vega Montero, Pozos de Santa Ana

Larga pesadilla con refrigeradora

Compré un refrigerador en Homex, en San Sebastián, y menos de cuatro meses después, empezó a fallar haciendo escarcha y ruidos. De Homex mandaron un técnico, que reparó la tarjeta, pero el arreglo duró solo dos meses y volvió a fallar. Entonces, me dijeron que llevara el refrigerador a Homex para hacer el cambio por otra nueva, pero que el flete debí pagarlo yo. O sea, ya la refrigeradora me costó más cara de lo que pagué por ella al inicio. Me dan una nueva y ¿han de creer que me vuelve a fallar con el mismo problema a los tres meses? Esta vez, les exijo que me devuelvan el dinero y, desde hace dos semanas, estoy esperando una respuesta. Me urge adquirir un refrigerador que sirva.

Marcos V. Picado Gómez, Cristo Rey, San José

Venta del BCR

No deben preocuparse los directivos, empleados ni clientes del Banco de Costa Rica, institución querida por todos los costarricenses. Para su venta, como lo ha pretendido la actual administración y también la próxima, se requieren 38 votos de los señores diputados, y el oficialismo cuenta solo con 31. Así las cosas, los números no cierran, y el BCR ni se vende ni está en quiebra.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Por favor, doña Laura

Con agrado, vi un video con una biografía somera de la vida campesina de Laura Fernández. Implícitamente, se desprendía del video que ella proviene de un hogar decente.

Me ilusioné con la idea de que tendríamos una presidenta con principios y valores. Gran sorpresa fue cuando la oí decir que tenía intención de vender el Banco de Costa Rica (BCR) antes de que quebrara.

Por cuatro años, hemos convivido con la mitomanía y la desinformación. Por favor, doña Laura, tiene por delante la posibilidad de hacer un buen gobierno; un gobierno cuyo objetivo fundamental sea el bienestar del pueblo. Aprovéchelo. Seremos los primeros en reconocerlo.

Vera Cristina Varela, Montes de Oca

