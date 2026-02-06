Cartas

‘Jeans’ en vez de pantalón de uniforme para todos los estudiantes

Dirijo mi sugerencia al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, a quien le expreso mi admiración por la labor realizada

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Expreso mi admiración por la labor realizada por el señor ministro de Educación, don Leonardo Sánchez. Mis respetos por su rigurosidad, que tanto se necesitaba. Ojalá que los padres de familia le den total apoyo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.