Itellum da excusas en lugar de respuestas

Solicité el servicio de internet satelital a la empresa Itellum Comunicaciones. Me pidieron un depósito de ¢35.000 para reservar el equipo, el cual sería instalado en la primera quincena de octubre. Los he llamado en varias ocasiones, pero solo he recibido excusas, como que el equipo está en aduanas o que ya se encuentra en el país. Esta semana intenté comunicarme nuevamente, pero no obtuve respuesta.

Hazel Mairena Aburto, Alajuela

Presas diarias

Además del calvario para salir de Cartago por Taras o la Lima, hay un trayecto desde Paraíso, entre el mall y Walmart (dos kilómetros), que se congestiona a toda hora. El carril reversible, abierto durante 12 horas, comenzando a medianoche en el sentido Paraíso-Cartago, no funciona, al punto de tardarse hasta 30 minutos en recorrerlo. Esto empeora aún más cuando cierran el Zurquí. Para que cumpla su objetivo, debería disminuirse el tiempo de reversibilidad, ajustándolo a intervalos de cinco horas, empezando en el sentido Paraíso-Cartago a las 4 a. m. Otra opción sería una intersección donde, a la mitad del recorrido, se permitan dos carriles en cada sentido.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Respuesta del BAC

Analizamos, con detenimiento, la situación expuesta el 23 de octubre por doña María Catalina Sáenz. Conversamos con ella y nos complace informar que el inconveniente fue resuelto ese mismo día.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

Cita en Asembis

El 30 de octubre asistí puntualmente a una cita para rayos X en Asembis, en el centro de Alajuela. Pagué el costo correspondiente, pero me informaron que no podían atenderme, ya que no disponían del equipo necesario para examinar una pierna enyesada. Además, hasta la fecha no me han devuelto el dinero.

Betty Amen Chen, Alajuela

Póliza de Mapfre

¿Qué culpa tenemos los asociados si Coopeservidores dejó de pagar, desde junio, la mensualidad a la aseguradora para la indemnización de nuestros herederos? Mapfre, empresa que considero seria y de prestigio, debió informarnos oportunamente para que pudiéramos conservar la póliza, tal como lo solicité mediante una nota, de la cual no he recibido respuesta. No es aceptable que Mapfre se quede con el dinero de las pólizas. En cuanto a los administradores de la cooperativa, lo correcto sería que las entidades fiscalizadoras que no ejercieron su labor presenten una demanda para que respondan ante la justicia.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

Mensaje de Harris

Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata, comunicó con humildad que había felicitado por teléfono a su rival en las elecciones presidenciales, el republicano Donald Trump, ganador de los comicios.

Afirmó que es necesario aceptar los resultados, pero también seguir luchando por los ideales que representan a Estados Unidos, y aseguró que la luz de la promesa de su país seguirá ardiendo mientras no se rindan y contunúen luchando. Ofreció su colaboración en la transición y garantizó un traspaso pacífico del poder.

Con su mensaje, Kamala Harris demostró valentía y coherencia con sus principios democráticos. Su declaración fue oportuna y un ejemplo de honor para el mundo.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Ejemplo político

No tengo nada que ver con los EE. UU., pero no puedo dejar de expresar mi respeto y admiración por la forma tan centrada, con parsimonia, educación y decencia, con que la candidata demócrata asumió su derrota y las palabras de su discurso, llamando a la unión nacional, al respeto, al consenso y a un esfuerzo mutuo y solidario por el bienestar del país. ¡Qué supremo ejemplo de hacer política con altruismo y nobleza, y de democracia! Los políticos de nuestros lares deberían tomar nota, porque, sin siquiera llegar las elecciones, se la pasan entre dimes y diretes que a nadie benefician.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

