Injusticias en el fútbol

Algunos equipos de Primera División tienen la costumbre de retirar las camisetas de jugadores populares y colocarlas en lo alto de sus graderías. Hay muchas injusticias al respecto pues, casi nunca, los jugadores más populares han sido los mejores y viceversa.

En Saprissa, faltan los tres mejores jugadores que ha tenido el equipo: Álvaro Murillo, quien junto con Alejandro Morera y Fello Meza, forman la trilogía de nuestro fútbol, Catato y Edgar Marín. En Cartago, Taso Jiménez, Alexis Goñi y Leonel Hernández; en Heredia, Édgar Quesada, Danilo Montero y Mario Murillo, en tanto que en Alajuela faltan Carlos Alvarado, Juan Ulloa y Juan José Gámez. Espero que algún día se les haga justicia.

Rubén Hernández Valle, Montes de Oca

Carta a municipalidad

En la urbanización donde vivo, hay una angosta calle colateral sin salida y para su retorno, en vez de una rotonda, se construyó un económico “martillo” (Buenos Aires, calle B). El diseño fue planeado para casas sencillas y no para edificios de varios pisos que congestionen el barrio. Mi pregunta concreta se refiere a las consideraciones de la Municipalidad para autorizar esos grandes edificios: 1) ¿Se tomó en cuenta la capacidad instalada de cañería y alcantarillado? 2) ¿Se verificó la capacidad de las líneas eléctricas para evitarles fluctuaciones de voltaje a los vecinos? 3) Además, si ya hay congestión de carros en la calle por falta de garajes, ¿se tomó en cuenta el número de aparcamientos internos según área de construcción? 4) ¿Se exige a los constructores elaborar las estructuras metálicas en otro lado para evitar el ruido y el molesto olor al cortar el metal y en cuanto a los carros, y 5) ¿No sería posible que apaguen el motor mientras descargan? Todo sea en nombre de la tranquilidad hogareña.

Orlando Morales Matamoros, Montes de Oca

Lamentable acoso

Es muy lamentable que la empresa Instacredit termine contratando a un bufete de abogados y que hagan un continuo acoso a los clientes. Por más que uno trate de explicarles como está la situación, siguen contactando a familiares, amigos, exjefes, los asustan y a veces ellos ni siquiera tienen conocimiento de la situación. Me pasó que llamaron a mi mamá y fue tan insistente el acoso y la amenaza (le dijeron que iban a venir con la policía a sacarnos), que mi mamá terminó en el hospital con una crisis de ansiedad.

Lamentablemente, se vuelve un acoso terrible tanto para el deudor como para la familia. Los llamé de vuelta y les dije que los iba a grabar al decir ese tipo de amenazas y me respondieron que no lo autorizaban. Y por más queja que uno interponga por el acoso, se hacen de la vista gorda.

Mónica Vargas, Desamparados

Los tiempos del BAC

Como consecuencia de un retiro fallido de dinero de un cajero automático que experimentó mi hija, quien vive en España, y donde el banco de aquel país achaca el problema al emisor de la tarjeta, que es el BAC en Costa Rica, se hizo el reclamo correspondiente de inmediato. Lo primero que le dijeron es le asignaron un ejecutivo para la revisión y que este tenía cinco días hábiles para aprobar o denegar la nota de crédito. Después de los cinco días, le indicaron que es un proceso que maneja el área de contracargos y que ellos tienen otro tiempo de espera estipulado. A todo esto, ya han pasado nueve días hábiles, no se ha ejecutado el reintegro y ahora nos encontramos ante la situación de que la posible respuesta puede tardar casi cuatro meses; o sea, el banco no devuelve el dinero porque debe hacer una “investigación”. Es la típica respuesta de una organización con lentos y débiles procesos operativos. Urge que esta empresa mejore sustancialmente su servicio al cliente, que sean más efectivos en sus procesos críticos y, sobre todo, que no olviden que el dinero no es de ellos.

Silvia Irola Quesada, Cartago

