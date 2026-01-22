Cartas

Injusta exclusión en el Colegio de Abogados

El examen de incorporación a este colegio profesional alteró una práctica histórica y dio paso a un modelo restrictivo que perpetúa el rezago y la desigualdad, un modelo que hoy carece de justificación razonable

Por Redacción de La Nación

El examen de incorporación al Colegio de Abogados, cuya implementación no respondió originalmente a criterios objetivos de mejora académica ni a una necesidad real del ejercicio profesional, ha terminado convirtiéndose en un obstáculo desproporcionado para un número significativo de licenciadas y licenciados en Derecho que, pese a haber cumplido íntegramente con su formación universitaria y con los sacrificios económicos y personales que ello implica, continúan impedidos de incorporarse formalmente.








