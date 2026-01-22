Injusta exclusión en el Colegio de Abogados

El examen de incorporación al Colegio de Abogados, cuya implementación no respondió originalmente a criterios objetivos de mejora académica ni a una necesidad real del ejercicio profesional, ha terminado convirtiéndose en un obstáculo desproporcionado para un número significativo de licenciadas y licenciados en Derecho que, pese a haber cumplido íntegramente con su formación universitaria y con los sacrificios económicos y personales que ello implica, continúan impedidos de incorporarse formalmente.

Resulta oportuno recordar que, durante años, la incorporación al Colegio se realizaba de pleno derecho y que el ejercicio notarial no constituía una especialidad independiente sujeta a requisitos adicionales posteriores.

La introducción de este examen no solo alteró esa práctica histórica, sino que generó una barrera que hoy carece de justificación razonable y proporcional.

La Junta Directiva no puede permanecer ajena a una realidad que afecta a decenas de profesionales plenamente formados, cuya exclusión no responde al interés público ni al fortalecimiento del ejercicio del Derecho, sino a una medida que ha demostrado ser ineficaz e injusta.

Quienes hoy ostentan la dirección del Colegio deben decidir si seguirán sosteniendo un modelo restrictivo que perpetúa el rezago y la desigualdad, o si asumirán la responsabilidad histórica de corregirlo, eliminando el examen de incorporación y restituyendo un sistema más justo, inclusivo y coherente con la función social de la profesión jurídica.

Adrián Ulloa Roda, Turrialba

Malestar con atención en Banco Nacional

En días pasados, de nuevo el Banco Nacional se lució por su mal servicio el cliente. Fui a la sucursal que está cerca del parque los Ángeles, en Heredia centro y le indiqué al guarda que iba a comprar euros y a sacar dólares. Entonces, me mandó a la caja rápida, donde la funcionaria Jimena Rodríguez Gould me dice que no puedo hacer esa cantidad de transacciones. En resumen, debí hacer otra fila. Si el guarda me orienta mal y ya había hecho la fila, poco le habría costado a la cajera ayudar.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Vehemente llamado a votar

Como persona adulta mayor, he pasado por muchas campañas políticas. Lo usual eran los enfrentamientos y el intercambio de ideas, las propuestas y los debates televisivos. Sin embargo, las cosas fueron cambiando de más a menos.

El electorado cayó en un desánimo nacional tras desmotivarse por los abusos cometidos por algunos líderes políticos. Pero aun así, seguía habiendo un ambiente de paz y tranquilidad.

Con la aparición de Rodrigo Chaves, quien emerge como un auténtico desconocido luego de haber estado fuera del país por más de 30 años, se fortalece el voto “protesta” contra “los de siempre” y, así, nuestra patria ha sufrido la administración más irrespetuosa, dañina y peligrosa. Las instituciones o personas que no piensan como él son vistas como enemigos y un clima de violencia generalizada ha permeado todo el país.

Costarricenses, ¿qué dejamos en el camino para que una parte de nosotros(as) alimente esos deseos de destrucción? Y, con un cartel vacío en cuanto a logros, todavía pretende que se elija a su candidata títere para gobernar otros cuatro años?

Compatriotas, la patria nos llama una vez más a las urnas para salvar la democracia que tanto nos ha costado. No la pongamos en riesgo. Salgamos a votar.

Ronald Zúñiga Castro, San Francisco de Heredia

Mensaje para quienes quieren y no quieren votar

Laura Fernández se ha empeñado en que la gente no vote por ella, pero ni así la gente hace caso. Cada palabra o ausencia de palabras, cada acto político en el que participa sola o acompañada, así lo demuestra. Y la gente sigue empeñada en decir que votará por ella.

Háganle caso, no lleven a la presidencia de la República a una persona que ha demostrado no querer y no ser capaz de asumir una responsabilidad como esta.

Piensen en ella, lean entre líneas todo lo que genera para hacer opinión pública, no desvirtúen sus mensajes. Ni quiere ni puede ser presidenta de la República. Y de paso, no nos sometan a los demás a lidiar con ella durante cuatro años más de maltratos y errores que seguirán deteriorando a nuestro país.

Y para quienes no quieren votar, ayuden con su voto a que ese error no se perpetúe; voten con conciencia y responsabilidad. Mucha información tenemos ya para tomar una decisión bien pensada. No desperdicien la oportunidad de hacer algo por su país. Salgan a votar.

Alejandrina Mata Segreda, Escazú

