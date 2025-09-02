Cartas

Ingreso de ¢60.000 mensuales y una pensión que la burocracia vuelve inalcanzable

¿Qué debe hacer un adulto mayor si no recibe una buena orientación de parte de los funcionarios públicos, que son los que, en teoría, deberían guiarla y ayudarle a entender?

Por Redacción de La Nación

Soy vecina de una adulta mayor a quien conozco hace 30 años. Se llama Dorotea Herrera Ramírez y le es difícil entender los sistemas tecnológicos y los trámites. El año pasado (20/06/2024), ella hizo la gestión para una pensión del Régimen No Contributivo y, según Pensiones de la CCSS, le enviaron la resolución vía correo electrónico (26/12/2024) y le dieron tres días para apelar (lo que no hizo).








