Inglés deficiente en estudiantes limonenses

No se dispone de libros actualizados, materiales modernos ni oportunidades de capacitación docente para que los jóvenes aprendan el idioma de forma efectiva

Imaginemos a un joven de Limón con sueños de estudiar en el extranjero o de acceder a un buen trabajo, pero que, al terminar la escuela, no puede comunicarse en inglés. Esta es la realidad de muchos estudiantes en la provincia: salen sin bases sólidas, lo que los pone en clara desventaja frente a jóvenes de otras regiones, como San José. La falta de libros actualizados, materiales modernos, laboratorios de idiomas y oportunidades de capacitación docente limita gravemente sus posibilidades de aprender de manera efectiva.








