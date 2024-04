Infinidad de peros para que den medicamentos

En dos ocasiones, la farmacia de la clínica Hugo Fonseca, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en Santo Domingo de Heredia, me ha puesto un sinfín de inconvenientes para retirar mi medicamento para reducir la presión arterial. Activo las recetas en la aplicación y los técnicos en el mostrador me ponen infinidad de peros y, con ello, corre riesgo mi salud.

Francella García Montiel, Heredia

Ineficaz sistema de puntos del INS

El Instituto Nacional de Seguros emplea un sistema de puntos, pero no se sabe quiénes son los beneficiados. De acuerdo con una comunicación recibida, soy elegible; sin embargo, he tratado de utilizarlos y la transacción no se concreta.

No conozco la reglamentación, y la mayor parte de los productos que aparecen en el centro virtual únicamente pueden ser adquiridos pagando el monto completo. En las pocas opciones que hay existencias de productos gastronómicos, se debe acudir presencialmente y solo aplican un descuento de conformidad con la cantidad de puntos.

Álvaro Muñoz Fonseca, Moravia

Falta de respeto

Coincido con Rosario Golderos Tous (”Cartas”, 8/4/2024) con lo incómoda que se siente una cuando en una tienda o supermercado le dicen dama. Es realmente extraño que no se usen don, doña, señor o señora. No comprendo cómo ni de dónde llegó esa moda. Tampoco entiendo por qué quienes trabajan atendiendo al público preguntan “¿cuál sería su nombre y número de teléfono?”.

Las preguntas correctas no son nada complicadas: ¿Cómo se llama usted, cuál es su número de teléfono? Lo triste es que cuando uno los corrige, se extrañan; ni siquiera ponen en duda que lo que nos están diciendo nos resulta incómodo o es gramaticalmente incorrecto.

Eugenia Soto Suárez, San José

Dos Costas Ricas

Me uno al comentario de Elisa Silva Azofeifa (”Cartas”, 9/4/2024). Dichoso el médico operado exitosamente en el Hospital México y cuenta su experiencia: sala para sus familiares y atención expedita. La mayoría no contamos con esas condiciones.

Es el mismo caso de un juez que logró justicia pronta y cumplida cuando muchos llevamos años buscándola. Estamos en dos Costas Ricas: una de privilegiados y otra para los de a pie, quienes dormimos en los pasillos, padecemos largas esperas y sin salón para los familiares.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Transporte público

Santo Domingo de Heredia se quedó hace como siete meses sin transporte público hacia Heredia porque la empresa era mal administrada, ni siquiera se sabía quiénes eran los dueños y quebró.

Nadie ha hecho algo por reponer el servicio, y los afectados en Santa Rosa, entre otros, son los estudiantes que viajan a Heredia.

El trayecto hacia San José lo realizan los Buses Rápidos Heredianos y el pasaje cuesta ¢560. El Consejo de Transporte Público debería remediar el problema.

Orlando Marín Hernández, Heredia

EDUS sin citas

Ya son meses y años prometiendo que van a arreglar el problema de las citas en la app EDUS. Aún hoy carecemos de cupos.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Grave error

Los diputados están cometiendo una falta gravísima al reunirse con Rodrigo Chaves para definir el Directorio legislativo, ¿dónde queda la separación de poderes? ¿A cambio de qué los diputados de oposición acuerdan reunirse?

Homero Escorcia López, Pavas

Hospital Chapuí

El 4 de mayo, se cumplen 134 años de la inauguración del Hospital Chapuí, declarado patrimonio histórico-arquitectónico en 1974.

Lo poco que queda de esta joya, una de las más bellas de San José junto con el Teatro Nacional, es la otrora capilla de la que sobresale la cúpula de estilo neogótico, cerrada para el deleite del público.

Desde el paseo Colón, se ve descuidada y en franco deterioro, a pesar de la obligación de protegerla según la Ley 7555. Los leones de mármol en la entrada significan la exaltación y la depresión, según una reseña histórica hecha por la Junta de Protección Social.

Heriberto Arias Mora, San Francisco de Dos Ríos

