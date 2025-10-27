Cartas

Indigna el voto de los diputados contra merecido ajuste para docentes pensionados

Ellos, que ganan cerca de ¢4 millones al mes (más gasolina, viáticos y privilegios) y no pueden solidarizarse con quienes formaron generaciones enteras y llevan cinco años sin un solo colón de aumento

¿Hasta cuándo los diputados seguirán haciendo circo en lugar de ocuparse de los problemas reales del país? Esta semana votaron en contra de que los docentes pensionados de Jupema –quienes, desde 2020, no reciben ni un colón de aumento y cuya pensión, al ser docentes, se sabe que es muy baja– tengan derecho a un ajuste anual. Resulta indignante ver a quienes ganan cerca de ¢4 millones al mes, más gasolina, viáticos y privilegios, negarles a nuestros educadores una pensión digna después de toda una vida de trabajo.








