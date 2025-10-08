Cartas

Imperdonable que la Municipalidad de San José desperdicie así el agua potable

Lavan con jabón y otros productos las aceras y superficies adoquinadas, mientras siguen dándose cortes de agua en diversas comunidades

Por Redacción de La Nación

Me dirijo a la Municipalidad de San José con el fin de manifestar mi inconformidad y molestia por el uso de agua potable para la limpieza de aceras y superficies adoquinadas, las cuales lavan con jabón y otros productos.








