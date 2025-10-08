Imperdonable que la Municipalidad de San José desperdicie así el agua potable

Me dirijo a la Municipalidad de San José con el fin de manifestar mi inconformidad y molestia por el uso de agua potable para la limpieza de aceras y superficies adoquinadas, las cuales lavan con jabón y otros productos.

Es inadmisible que, habiendo constantes cortes de agua en diversas comunidades, la Municipalidad disponga de este recurso vital para fines que no son prioritarios.

Existen muchas familias que sufren la falta del servicio y resulta incongruente que, mientras en muchos hogares se pide racionar, almacenar y cuidar cada gota, en las calles del centro de la capital se dé tal desperdicio de agua potable con fines meramente estéticos.

La limpieza urbana podría llevarse a cabo con otros métodos, tales como el aprovechamiento de agua tratada, aguas pluviales recolectadas o el uso de equipos mecánicos de barrido.

Además, al usar jabón y productos químicos, se generan residuos contaminantes que terminan en los desagües y, eventualmente, en los ríos de la capital.

La Municipalidad está dando un mensaje de derroche y despreocupación.

Guillermo Cavallini Sandoval, San Rafael de Escazú

¿Qué pasa con nuestra democracia?

A mis 53 años, me pregunto qué pasa con nuestra democracia, qué ejemplo se les está dando a nuestros niños y niñas, que son los futuros adultos de Costa Rica.

Vemos a diario cómo figuras políticas que deberían dar ejemplo de paz, armonía y empatía, más bien actúan con violencia y crean profunda división en nuestro pueblo. Nuestros “padres de la Patria” se la pasan armando trifulcas.

Todo sube de precio, los agricultores están perdiendo sus tierras y bienes debido a las deudas, pues la importación de productos que aquí se cultivan los está dejando en bancarrota.

Una señora que habla de la “prensa canalla” antes hacía públicas una serie de denuncias contra los políticos. Si el poder corroe, la doble moral también. Y, mientras tanto, la democracia se nos va de las manos. Y es que, aunque tengamos diferentes opiniones, nada justifica la falta de respeto a nuestros semejantes.

Rocío Segura Campos, Desamparados

Voto informado

Informarse bien y con la debida profundidad sobre lo que prometen, para lograr soluciones, los diferentes partidos políticos y sus candidatos es una tarea primordial que debemos hacer desde ahora.

Cuánto más sepamos de ellos, la elección será más acertada de acuerdo con nuestra visión.

La democracia es así: una justa entre ideas. Votar es cosa seria y necesaria para tener sana nuestra conciencia. No valen las agresiones fuera de nuestra cultura y costumbres ciudadanas.

La democracia nos llama a defenderla respetando nuestras propias reglas institucionales logradas durante muchos años en paz y libertad.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Lamentable

Me parece lamentable y fuera de lugar la situación que vivió la Liga Deportiva Alajuelense con sus jugadores indisciplinados. Es triste saber que estos muchachos alcanzaron una posición a la que muchos aspiran llegar y no la aprovecharon ni la respetaron lo suficiente.

¿Cuántos jóvenes de bajos recursos o de zonas rurales desearían estar allí, representando la camiseta con respeto y, sobre todo, con responsabilidad? Estoy segura de que muchos harían un trabajo mejor que el de estos “niños agrandados”.

En mi opinión, uno de los grandes problemas de nuestro fútbol es que los jugadores son poco comprometidos, no solo con la camiseta, sino con ellos mismos. Si la meta es ser profesional o legionario, resulta incoherente intoxicar el propio cuerpo de la forma en que lo hicieron.

El fútbol nacional necesita más compromiso, respeto y humildad. No se trata solo de talento, sino de carácter-

Miranda Aguilar Meza, Zapote

Cruel gasto de tiempo y recursos

Mi madre, con 80 años de edad, sufrió una fractura en el hombro izquierdo. La llevé a Emergencias del Hospital de Geriatría y Gerontología, adonde le hicieron radiografías. Sin embargo, de nada sirvió porque luego la enviaron a Emergencias del San Juan de Dios y le repitieron las mismas radiografías, porque los sistemas no se comunican. Pasó dos días con fuertes dolores mientras se le hacían las placas duplicadas, de modo que se perdió nuestro tiempo y el de los tres médicos que la evaluaron, aparte de los recursos públicos invertidos.

Gustavo Fernández Quesada, Cascajal de Vázquez de Coronado

