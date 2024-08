Ignoran denuncia en Área de Salud

El 29 de abril, presenté en el Área Rectora de Salud de Cartago una denuncia por contaminación acústica que afecta a mi esposo y a mí, ambos adultos mayores. He visitado esa oficina cuatro veces más, y no me han dado ninguna respuesta. La indiferencia es total, porque tampoco me han llamado ni contestan el teléfono. Entonces, ¿para qué sirven las leyes?

