Hostigamiento a la prensa

Con mucha tristeza, me enteré de que 27 mandatarios de Iberoamérica le reprochan al presidente, Rodrigo Chaves, agraviar a la prensa costarricense. El tsunami contra los medios que avisó en campaña no era otra cosa que persecución y sacadas de clavos, como ha sucedido a lo largo de los 14 meses de gobierno. Es preocupante ante los ojos del mundo porque estamos viviendo un tiempo de asesinatos todos los días, y esto aleja al turismo. Ojalá la gente no siga apoyando las conductas del presidente Chaves, porque podríamos perder lo que tanto ha costado mantener, es decir, una democracia estable.

