Cartas

Hombres con la valentía de mostrarse vulnerables

Merecen reconocimiento quienes han aprendido a perdonarse, a quererse y a romper estereotipos que durante mucho tiempo les impidieron mostrar debilidad

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Por Redacción de La Nación

Cada vez conozco a más hombres con la valentía de expresar sus emociones y enfrentar traumas arrastrados durante años. Merecen reconocimiento quienes han aprendido a perdonarse, a quererse y a romper estereotipos que durante mucho tiempo les impidieron mostrarse vulnerables.








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