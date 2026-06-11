Hombres con la valentía de mostrarse vulnerables

Cada vez conozco a más hombres con la valentía de expresar sus emociones y enfrentar traumas arrastrados durante años. Merecen reconocimiento quienes han aprendido a perdonarse, a quererse y a romper estereotipos que durante mucho tiempo les impidieron mostrarse vulnerables.

Muchos hacen ese proceso en silencio, sin aplausos ni reconocimiento público, pero con efectos visibles en su vida diaria, en sus familias, en el trabajo y en la forma en que se relacionan con los demás.

Son hombres que, con humildad, contribuyen a construir una sociedad más equitativa. Muchos también son padres y, en este mes, vale la pena reconocer su esfuerzo por transformarse, crecer y elegir ser mejores personas.

Sé que cada vez hay más hombres así, y eso merece destacarse.

Federico Halsband Sáenz, Escazú

Que alguien me explique

Como ciudadano que se ha dado cuenta de un doble discurso, pregunto: ¿será que los postulantes a magistrados que este gobierno rechaza han sido opositores? Eso pasa a nivel general, y pongo un ejemplo que tengo datos para fundamentar. Colypro no colegia a un docente en Matemática que es ingeniero civil, porque sus requisitos no satisfacen, pese a que llevó cursos de Enseñanza de la Matemática. Y hay más: este profesor tuvo 16 generaciones 100% en bachillerato. Entonces, ¿cómo creer en el eslogan de “vigilantes de la calidad educativa”? ¿Por qué los sindicatos no se han pronunciado? Que alguien me explique.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Ingresos del Gobierno

Leyendo las recomendaciones del FMI y asociándolas con aquella póliza por demandas a funcionarios públicos debido a errores en el desempeño de sus labores, pienso que algunos sienten pasos de animal grande. Si los ingresos del Gobierno bajaron, es por algo.

Cito varios factores: 1) Aceptar un puesto para el que no se está capacitado es una forma de corrupción. 2) Hacienda cambió la forma de cálculo del impuesto a la importación de vehículos usados y se han perdido millones con esas importaciones, así como con los traspasos de esos vehículos. 3) Los exportadores, las zonas francas, el sector turismo y toda la mano de obra asociada han perdido millones por el tipo de cambio. 4) A esto se suman los daños en infraestructura vial; los fracasos y retrasos de la ampliación Barranca-Limonal y la ruta 32, y los oídos sordos puestos a las recomendaciones de Lanamme y del CFIA.

El aeropuerto de Liberia y la Comisión Nacional de Emergencias también tienen su cuota de responsabilidad. Ahora resulta que el tipo de cambio debe ajustarse, pero el entonces presidente dijo hace pocos meses que mejor nos acostumbráramos al dólar bajo. Y el BCCR permaneció calladito.

Jorge E. Varela Solís, San Vicente de Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.