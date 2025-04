Héroes sin capa

En Costa Rica existen muchas personas que se convierten en héroes todos los días: bomberos, policías, Cruz Roja, etc. A ellos, nuestro agradecimiento eterno. Hoy mencionaré a aquellos que están en nuestros hospitales y que nos acompañan en las enfermedades; aquellos que, sin ser familia, son incondicionales. ¡Gracias! Hoy, parte de mi familia y de mi apoyo es el personal de Oncología hombres del Hospital San Juan de Dios. A todos ellos, mi enorme gratitud.

Jorge Mario Bolaños Moya, Mata Redonda, San José

Desconsideración

Los servicios del BCR son lamentables. Fui a pagar el derecho para renovar el pasaporte a la oficina que está del centro de Heredia; indico que voy a pagar con monedas de ¢500 y me dicen que no hay problema. Después de dos horas, llego a la caja y una cajera de nombre Andrea me dice que no se puede.

Tuve la paciencia entonces de ir a sacar dinero de un cajero automático, volver a hacer fila y, después de hora y media más, me atiende la misma cajera, quien se empieza a reír de mi situación. Acudí adonde el gerente de servicio para firmar una queja formal, pero ahí todos se cubren con la misma cobija.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Aranceles

El gobierno del señor Trump, en su afán de iniciar una guerra comercial contra el mundo entero, ha impuesto fuertes aranceles a territorios como las islas Heard y McDonald, un puñado de rocas cubiertas de hielo, donde solo habitan aves y pingüinos. Pero, además, territorios externos como las islas Norfolk y Christmas también fueron castigados con medidas arancelarias pese a no tener vínculos comerciales con Estados Unidos. Pareciera que nadie está a salvo de las ocurrencias de esa administración.

Roberto Mata Hernández, Desamparados

Chungaleta

En la sección “Letra libre” del domingo 30 de marzo, el señor Roberto García nos lleva en un viaje al pasado con su relato “La libreta de don Herminio”. Allí cita los nombres de varios personajes que formaron parte de la población de su barrio e incluye el de Chungaleta, a quien nombra como Antonio Meléndez.

Me permito aclararle al señor García que el apellido de don Antonio era Menéndez y no Meléndez. De hecho, su nombre completo era Antonio Menéndez Mateo y era de origen español.

Lo aclaro porque tuve el privilegio de cantar por unos dos años en el programa televisivo Las Estrellas de Chungalandia, producido y dirigido por don Antonio y que se transmitía los domingos a las 5 p. m. De lunes a viernes también se transmitía, pero solo con el nombre de Chungalandia.

Uno de los gratos recuerdos que atesoro es que yo residía en Santo Domingo de Heredia y allí quedaba la fábrica de uno de los patrocinadores del programa. Un día a la semana, don Antonio visitaba dicha fábrica para recoger los productos que luego incluiría en las grandes bolsas con productos que daba a los niños que participábamos en el programa.

Era enorme mi alegría cuando veía estacionarse frente a mi humilde casa, el microbús Volswagen de color amarillo que siempre tuvo don Antonio, y cuán orgulloso me hacía sentir cuando compartía con mi familia un café en nuestra sencilla mesa.

Me preguntaba: “Mario Alberto, ¿querés ir a cantar en el programa del próximo domingo?”, y yo le respondía: “Don Antonio, usted es el que manda”, y me incluía en la lista de participantes.

Que de Dios goce don Antonio, y a don Roberto, gracias por hacerme recordar y volver a vivirlo.

Mario Alberto Fonseca Ulate, San Mateo de Alajuela

