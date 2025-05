¿Hasta se va a permitir en Costa Rica la doble postulación?

Estamos con las próximas elecciones prácticamente a la vuelta de la esquina y es casi seguro que seguirá persistiendo la vieja y amañada práctica de las “dobles postulaciones”, un portillo que tradicionalmente ha permitido a muchos llegar a la política para servirse de ella y no para servirle al país (doble postulación = doble moral). Ya es hora de que el TSE ponga freno a tan indigna práctica, propia de quienes solo velan por sus propios intereses y nada les importa el estado calamitoso y la miseria de los demás. Aquí se aplica con contundencia aquella frase de Groucho Marx: “Si no te gustan mis principios, ¡tengo otros!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Servicio de tren

De un tiempo para acá, el servicio de trenes entre Alajuela y San José se ha visto desmejorado enormemente. El número de vagones se ha disminuido a la mitad, principalmente en los servicios de las 6:10 a. m. y 6:20 a. m., que sale de Heredia, por lo cual viajamos en un tren que sobrepasa su capacidad. Esto hace que el viaje sea incómodo e insalubre, porque la gente corre mayor riesgo de contagiarse de algún virus. Creo que si no se cuenta con los recursos para dar un buen servicio, este se debe dar en concesión.

Marco Tulio Vindas Chaves, Heredia

Súper con cajas cerradas

El Perimercados ubicado en Vargas Araya, en Montes de Oca, está dando un pésimo servicio en el área de cajas. Resulta increíble que, con 10 cajas de cobro al cliente, solamente funcionen dos y, en contadas ocasiones, tres.

No hay consideración alguna para los adultos mayores y mucho menos para el resto de los clientes. Ignoro por qué el administrador no soluciona el eterno problema de ese establecimiento comercial.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

Brutalidad policial

Por este medio, me enteré del brutal castigo que tres oficiales de la Fuerza Pública de Pavas le dieron a un joven extranjero, quien nunca se opuso a su captura.

Como costarricense y alguien sensible al dolor ajeno, no puedo creer que esta barbaridad ocurra en nuestra amada Costa Rica por parte de oficiales de la Fuerza Pública, quienes están llamados a poner orden y no a matar detenidos.

Yo pregunto: ¿cómo puede suceder semejante crueldad? Y si los que golpeaban al joven estaban desequilibrados o eran insensatos, ¿cómo es posible que los otros cuatro agentes policiales no detuvieron semejante brutalidad?

Estos siete agentes necesitan que les caiga todo el peso de la ley. Por lo visto, estos delegados de la Fuerza Pública, nunca han escuchado lo dicho por Jesucristo: “Ámense los unos a los otros, como yo lo he amado”.

Grace Eliette Argüello Rodríguez, San Juan de Tibás

Jalarle el rabo a la ternera

Se le hizo costumbre a nuestro gobernante el enfrentamiento contra todos los poderes de la República: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo de Elecciones, y algunos medios de comunicación. Y no se diga de los servidores que ha expulsado de su gabinete porque simplemente no comulgan con sus ideas.

Pero, por Dios, que pretenda poner a pelear al pueblo contra el pueblo... eso sí es “jalarle el rabo a la ternera”.

José Antonio Barboza Navarro, San Isidro, Pérez Zeledón

Programas del 7

Con ocasión del 65.° aniversario de Teletica, nuevos espacios, tales como Los Doctores, sin duda resultan de interés al tratar temas de salud. O incluso Quién quiere ser millonario, que pone a prueba el conocimiento general y, por esto, vale la felicitación a canal 7. No obstante, no se entiende el propósito de transmitir programas en las tardes, en que solo se escuchan chismes de los “famositicos”; tampoco los programas sabatinos donde se concursa por bolsas de arroz, y ni hablar de las novelas turcas de la noche cargadas de tragedias y conflictos familiares.

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Pregunta a la JPS

Consulta a la Junta de Protección Social: por qué razón, si compré un entero en línea, a través de la página de la JPS, para el sorteo de los chances del viernes 16/5/2025, me vendió dos fracciones con el signo Sagitario y tres con el signo Capricornio? Si compré un entero, se supone que las cinco fracciones deben ser del mismo número, serie y signo zodiacal.

Gerardo Arias González, La Unión

