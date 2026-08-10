Cartas

Hacienda debe sancionar a comercios que obstaculizan entrega de factura electrónica

No es aceptable que el ciudadano pague el impuesto (IVA) y luego quede desprotegido ante la imposibilidad de descargar la factura electrónica por trabas del emisor

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Por Redacción de La Nación

No es aceptable que el ciudadano pague el impuesto (IVA) y luego quede desprotegido ante la imposibilidad de descargar la factura electrónica por trabas del emisor. Hacienda debe exigir el cumplimiento estricto de la norma y sancionar a los comercios que obstaculizan la entrega de la factura electrónica a quien la requiere.








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