Hablar ‘pachuco’

Mi abuela le decía pachuco a quien, antes de nacer yo, vestía con pantalones tallados. Hoy, escuchar al señor presidente hablar de forma tan chabacana (coincido con el comentario del señor Corrales Orozco publicado en Cartas 2/3/25) y pachuca, da mucha tristeza y desilusión. Mi país se destacaba por políticos educados, de buen hablar. Hoy es como un país de otra dimensión, en el cual insultar y hablar grosero son sinónimos de ser “muy carga”. Ojalá en un futuro próximo vayamos a las urnas con más conciencia e información para saber elegir a quienes tengan que dirigir nuestro bello y gran país.

Vilma Castro Rojas, San Vicente de Moravia

Cobro en tarjeta

El mes pasado solicité eliminar el seguro de protección de robo y fraude de mi tarjeta de débito BAC Credomatic y, para mi sorpresa, me hicieron el cobro de este mes. Llamé para gestionar la devolución del dinero y que me ratificaran que se eliminó el seguro y no accedieron. Exijo una pronta solución.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe

Popular Pensiones

Hago público mi malestar con Popular Pensiones porque resulta imposible que alguien conteste en el número de teléfono 2010-0300, después de pasar por el filtro de un operador virtual. Son muchos los minutos de espera para realizar una consulta sobre información de interés del plan de pensiones personal, por el cual rebajan altas comisiones. No queda otra opción que ir a las oficinas. Espero que hagan algo por mejorar la atención que merecemos. Es realmente indignante.

Lorena Campos Rodríguez, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.