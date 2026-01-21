Gratamente sorprendido tras el debate de ¡OPA!

“Se busca presidente: el gran reto” fue el evento que organizó ¡OPA! canal 38, el pasado domingo. Ocho candidatos se sometieron a la prueba de desarrollar, en pocos minutos, un tema de fondo que se les asignó, con soluciones, acciones y financiamiento. Luego, fueron criticados y calificados por un especialista en el tema. Concluyo que hay gente capaz y sensata entre los candidatos y que sí hay por quién votar. Destaco la participación de Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig. Es importante que haya un buen partido de izquierda, por lo que incluyo a Ariel Robles.

Hay que dejar de lado la repulsión que se pueda sentir por Liberación Nacional (Ramos es nuevo en el partido) o por el PAC. Si nos centramos en las personas que hoy son candidatas, si las escuchamos con cuidado, vemos que hay muchas mejores opciones que el continuismo. ¡Salgamos a votar!

Manuel Ossenbach Sauter, La Unión de Cartago

Vigencia de José Martí

Es de justicia histórica recordar que el próximo 28 de enero se cumple el 173.° aniversario del nacimiento de José Martí (La Habana, 1853) y murió en combate el 19 de mayo de 1895.

A pesar del tiempo transcurrido, Martí es cada vez más actual. Su corta vida le alcanzó para realizar una polifacética obra de gran magnitud. Fue poeta, escritor, periodista, abogado, orador y adalid de la justicia social.

Político austero, honesto, conciliador y coherente en todos los actos de su vida. Su figura tiene dimensión continental, pues no solo luchó por la libertad de su patria, sino también por la soberanía política, económica y cultural de una América Latina unida y con peso geopolítico.

Fue un demócrata convencido que combatió la tiranía y la opresión sin odio ni resentimiento. Dio testimonio con su vida, lo que predicó con la palabra.

Estudió Derecho y Filosofía en Aragón, España. Si bien no pudo retirar su título por no contar con suficiente dinero, la Universidad de Zaragoza, donde se graduó, le hizo justicia en el centenario de su muerte con un hermoso busto.

La honda huella de Martí perdura y nos ha de orientar en la actualidad, en que la vieja pugna entre libertad y despotismo se ha agudizado. En nombre de una pretendida eficiencia, se ha puesto en duda el valor de la democracia y la libertad, binomio inseparable, sin el cual no hay derecho, ni orden social justo, ni paz.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Cancelación de seguro

Hace varios días, solicité al BAC que retirara el seguro PRF de mi tarjeta. Sin embargo, me ponen trabas y evitan realizar la gestión. De manera respetuosa, solicito la eliminación de dicho seguro.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe, San José

Aquellos tiempos...

En los años 70, las campañas políticas en Costa Rica eran largas y llenas de colorido. Las banderas adornaban las casas y los vehículos transitaban cargados de signos externos alusivos a los colores del partido de preferencia de cada quien.

Había pocos aspirantes a la presidencia; a lo sumo, cinco partidos, con dos fuerzas mayoritarias y el partido comunista. Se acostumbraba realizar plazas públicas en los cantones; se montaba una gran tarima con equipos de sonido y muchas banderas, y la gente esperaba con ansias al candidato de turno.

En una ocasión, vino al cantón de Belén el candidato de la Unidad. A las mujeres de la época les encantaba por su físico y su sonrisa. Les atraía tanto que sus propuestas de campaña quedaban en segundo plano, aunque el señor era un gran orador. Fue recibido por doña Cristina, la soltera del barrio, a quien el político le dio un beso en la mejilla. Ella, sonrojada, expresó: “¡Ahora no me lavo el cachete, por lo menos en los próximos 30 días!”.

Don Genaro, el personaje más pintoresco del pueblo, desde temprano andaba con su camiseta blanca y celeste, haciendo alarde de su simpatía por la Unidad.

Era costumbre visitar los pueblos con el único objetivo de contar banderas, lo que, para la época, era la mejor encuesta.

Así eran las elecciones en mi querida Costa Rica de aquellos años. Hoy todo ha cambiado: no hay banderas ni signos externos, y muchos esperan que la inteligencia artificial les diga por quién votar.

Gonzalo Zumbado Zumbado, Belén de Heredia

