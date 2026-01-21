Cartas

Gratamente sorprendido tras el debate de ¡OPA!

Concluyo que hay gente capaz y sensata entre los candidatos y que sí hay por quién votar

Por Redacción de La Nación

“Se busca presidente: el gran reto” fue el evento que organizó ¡OPA! canal 38, el pasado domingo. Ocho candidatos se sometieron a la prueba de desarrollar, en pocos minutos, un tema de fondo que se les asignó, con soluciones, acciones y financiamiento. Luego, fueron criticados y calificados por un especialista en el tema. Concluyo que hay gente capaz y sensata entre los candidatos y que sí hay por quién votar. Destaco la participación de Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig. Es importante que haya un buen partido de izquierda, por lo que incluyo a Ariel Robles.








