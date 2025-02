Gracias, Jupema

Por este medio quiero agradecer a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) por el ejemplar trato que me dieron en relación con un trámite que se me estaba llevando a cabo. Esto demuestra el compromiso que tienen con nosotros, los afiliados.

También les extiendo mi agradecimiento por el profesionalismo y la paciencia que tuvieron conmigo cada vez que llamaba para darle seguimiento al avance de mi caso.

Hago extensivo este mensaje de gratitud y felicitación a los funcionarios de la sucursal de Alajuela, quienes, igualmente, me trataron con una consideración inigualable.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Sobre este diario

El siguiente es mi criterio sobre la sección “Puro Deporte”, de este diario: no es ni tan puro (sobran comentarios), ni tan deporte (prácticamente es solo fútbol).

Como suscriptor, considero excesivas cuatro páginas de la edición impresa para un deporte centrado en jugadores sobrepagados y alborotadores. El diario debería aumentar el espacio que les da a otras secciones (Mundo, foros de Opinión, Política) y abrir otras nuevas, por ejemplo, un espacio sobre la vida inspiradora de personajes históricos nacionales o extranjeros; una página entera dedicada a una provincia; artículos sobre parques nacionales que se pueden visitar, con un detalle de todas sus facilidades, y entrevistas a personajes públicos destacados, entre otras posibilidades.

De paso, con frecuencia se debería sondear a los lectores para conocerlos y atender sus sugerencias, intereses y gustos.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Atraso de 3 días

No puedo atrasarme ni tres días en el pago de la cuota mensual de Gollo Tiendas porque me escriben al correo, me hacen llamadas telefónicas, me envían mensajes por WhatsApp. Son reiteradas las amenazas de que mi récord crediticio se verá manchado. Agradecería un poco más de consideración.

Raúl Eduardo Matos Elles, Higuito de Desamparados

Crisis en la educación

Decía nuestro laureado poeta Aquileo J. Echeverría, que había gente capaz de escribir cajón con “g”. Eso es exactamente lo que está pasando en nuestro sistema educativo, con una larga lista de desaciertos por parte del MEP. La ahora exministra Müller se dedicó a desmantelar la educación pública y la formación ciudadana de las futuras generaciones.

Los futuros ciudadanos del país serán una masa amorfa de seres no pensantes, sin criterio propio ni conciencia de la realidad nacional. Analizando al grupo de seguidores que aún apoya a Rodrigo Chaves, en su mayoría de escasa escolaridad, vemos que la falta de una buena formación académica “produce” personas manipulables y crédulas, que resultan presa fácil de la palabrería vacía y el populismo politiquero.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

