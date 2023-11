Gollo cambió los términos de crédito sin avisar

Soy clienta de Gollo desde hace muchos años. Recientemente, compré un mueble en la tienda de Alajuela con un plan de pago a 12 meses sin intereses. Sin embargo, cuando fui a efectuar el pago de la primera cuota, me informaron de que habían cambiado el plazo de financiamiento a 36 meses con intereses, ya que había un retraso en otra cuenta. Esto resultó en un aumento de más del 50 % en el costo total de mi compra. Lo que más me preocupa es que nunca fui notificada de este cambio en las condiciones.

Lidiette Guzmán Aguilar, Alajuela

Trámite vehicular

Importé un vehículo el 27 de octubre y pasó la revisión técnica en la segunda cita de manera favorable. Sin embargo, no he podido pagar el marchamo porque Dekra debe actualizar la información necesaria para que el Instituto Nacional de Seguros (INS) emita una placa temporal.

Desde el viernes 3 de noviembre, he enviado mensajes por correo y he llamado al 4000-1100, pero no he recibido respuesta. Además, no es posible inscribir el vehículo, y la empresa no cuenta con una contraloría de servicios

Jose Miguel Segura Ortega, San José

Ruido urbano

El problema del ruido es una preocupación que afecta a muchos residentes de nuestra comunidad. Vivo en el barrio California, y al igual que otros vecinos, incluyendo adultos mayores, experimento noches muy difíciles debido al ruido excesivo proveniente de ciertos negocios. Estos comercios parecen no preocuparse por la situación que hemos enfrentado durante varios años

Sin embargo, ¿de qué sirve tener una economía próspera si la ciudadanía sufre debido a circunstancias que nadie se dispone a analizar y solucionar? Para abordar este problema, es esencial que las autoridades muestren voluntad y den el primer paso: reconocer que existe un problema.

Claudio Guzmán Chacón, barrio California

Ruta de la salud

Lo anunciado por Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, es burlarse una vez más del pueblo, porque decir que en el 2025 los asegurados no tendrán que esperar un año para ser atendidos da la impresión de que no entienden que en situaciones de emergencia se necesitan acciones inmediatas.

Homero Escorcia López, Pavas

No quiere fibra óptica

Telecable insiste en que debo contratar su servicio de fibra óptica. A pesar de que me he negado, el 7 de noviembre me dejaron sin señal de internet desde el mediodía. Considero que esto constituye un abuso por parte de Telecable, a pesar de haberles explicado que necesito el wifi para mi hijo especial, ya que es lo que le entretiene. Posteriormente, enviaron a técnicos para cambiar el cableado, argumentando que era necesario debido a mi negativa a instalar la fibra óptica.

Patricia Aird Barrott, Santa Ana

Sistema de citas

La clínica de Cubujuquí puso en funcionamiento un nuevo sistema de citas que solo permite reservar en línea o a través de llamada telefónica. El lunes 6 de noviembre, mi hija amaneció con una infección en los riñones y no pudo obtener una cita. Sería conveniente que consideren realizar cambios para mejorar esta situación.

Fina M. Villalta Masís, Heredia

Trabajos en parque

Quienes vivimos en los alrededores del parque La Favorita, en Pavas, estamos indignados por la lentitud en los arreglos que lleva a cabo la Municipalidad de San José. Los trabajadores pasan varias horas sentados.

En cuatro meses no han terminado el caño y construyeron un rancho para almacenar materiales, que sirve de guarida a los maleantes. Es imperativo que tomen medidas inmediatas para garantizar un entorno seguro y agradable en el parque.

Irene Jiménez Álvarez, Pavas

Respuesta de la CNFL

En atención al comentario del 6 de noviembre de Fernando Feoli Araya, de Moravia, indicamos que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) no desestimará los contratos de generación distribuida vigentes, es decir, no solicitará a los clientes suscribir nuevos hasta que finalice el plazo de cada documento.

Ahora bien, en apego a lo establecido en la Ley 10086, la CNFL tuvo que aplicar el 1.° de octubre las nuevas tarifas que establece la Resolución N.° RE-104-IE-2023 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en los recibos de los clientes con este tipo de contratos.

Vanesa Castro López, directora de la Dirección de Comercialización de la CNFL

Cartas por WhatsApp

