Cartas

Gobierno debe exigir un enfoque sistémico al Conare

Mientras laboré en la educación superior, siempre abogué por sistemas integrados que nos permitieran tomar decisiones en línea e ‘ipso facto’ en mi área de acción

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Por Redacción de La Nación

Un factor estratégico en la gestión universitaria son los sistemas integrados de información en todos los procesos académicos y administrativos. Cabe entonces destacar el enfoque sistémico, ahora que se discute la negociación del FEES, para dar cuenta del desempeño y los indicadores de los procesos de educación superior.








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