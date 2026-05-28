Gobierno debe exigir un enfoque sistémico al Conare

Un factor estratégico en la gestión universitaria son los sistemas integrados de información en todos los procesos académicos y administrativos. Cabe entonces destacar el enfoque sistémico, ahora que se discute la negociación del FEES, para dar cuenta del desempeño y los indicadores de los procesos de educación superior.

Es pertinente que la información sobre becas, carreras, admisión, regionalización, salarios, etcétera, se encuentre integrada y actualizada.

Mientras laboré en la educación superior, siempre abogué por sistemas integrados que nos permitieran tomar decisiones en línea e ipso facto en mi área de acción, que era la evaluación y acreditación de carreras.

Ahora que el gobierno le pide cuentas a Conare sobre los procesos universitarios para negociar el FEES, con mucha más razón: se trata de un factor ineludible de exigir.

José Rugama Hernández, San José

Traumado con auto BYD

Mi hijo compró un carro nuevo eléctrico BYD S1 Pro 2024. Solo le funcionó un año. La batería tenía entre 350 y 400 kilómetros (km) de autonomía, pero después de un año y 50.000 km, comenzó a rendir de 250 a 300 km. Lo envió al taller de la agencia y duraron un mes en entregarlo, pero lo devolvieron sin dar una explicación formal. Entonces, él pidió un informe técnico, que duraron dos semanas en entregarle. En este decía que los resultados eran normales. Además, entregaron el auto con la antena rota. Mi hijo lo llevó de nuevo a la agencia para que la repararan y, esta vez, tardaron cinco semanas en entregárselo.

A los días, comenzó a despedir un olor muy desagradable y le salía humo: la batería auxiliar de 12V estaba que explotaba. Les avisó por correo electrónico y WhatsApp sobre lo ocurrido y nunca le dieron respuesta. Mi hijo quedó traumado por el mal servicio.

María del Mar Burbano, Santa Cruz, Guanacaste

Respuesta de la Contraloría

En atención a la carta del señor Max Sittenfield (20/05/2026, la Contraloría explica: los procesos de fiscalización son producto de un sistema de valoración de riesgos que no excluye a ninguna entidad pública, por lo que resulta inexacto afirmar que la Contraloría fiscaliza a una institución por encima de otra, de manera discrecional.

Pueden consultarse productos de fiscalización en el sitio www.cgr.go.cr en “Informes de Fiscalización”. Para citar algunos ejemplos en el ICE, se emitieron informes sobre el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, desafíos de la transición energética, cumplimiento de la normativa aplicable a la compra de electricidad a generadores privados para la atención de la demanda eléctrica, gestión y regulación de los recursos de generación eléctrica, entre otros. Instamos a revisar las fiscalizaciones realizadas en todas las entidades públicas que, año con año, son auditadas por la institución.

Mariela Azofeifa, Prensa Contraloría General de la República

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