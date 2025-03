Gasto de Coopealianza

Coopealianza gasta la plata de sus asociados innecesariamente, anunciando todos los días por televisión el tipo oficial de cambio. Me pregunto qué interés tiene eso para nosotros si es sabido que, cuando vamos a cualquier banco a gestionar dólares, los bancos nos cobran el tipo de cambio que ellos quieren. Insto a Coopealianza a que antes de gastar nuestra plata en esa forma, mejor nos la reparta en excedentes que, de por sí, son muy bajos comparados con los de otras cooperativas.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

BAC no me notificó

Me sumo a las quejas que se han publicado últimamente sobre el BAC en esta sección. Los clientes de este banco creen y suponen que sus ahorros están seguros y protegidos, pero lo que pasó con mi cuenta en dicho banco pone en evidencia que no es así.

En enero de este año, de mi cuenta del BAC se realizaron Sinpes SMS en seis días consecutivos y el banco no me notificó ninguna de las transacciones, como sí lo hacen otros bancos nacionales. Realicé el reclamo y cumplí con los requisitos que me pidieron, incluso con denuncia ante el OIJ.

Al tiempo, me dijeron que me iban a depositar la totalidad del dinero en mi cuenta. Como tardaban en hacerlo, consulté en dos ocasiones y la última vez me indicaron que rechazaban el reclamo, lo que equivale a desligarse de la responsabilidad que tienen de resguardar los dineros de los clientes de las estafas. Eso implica que los clientes asuman las pérdidas de sus inversiones.

Consulté por qué no me notificaron esas transacciones y la respuesta fue que los Sinpes no son notificados. Es inconcebible que el BAC no tenga implementado un sistema de notificación automática como el de los otros bancos.

Marta E. Sáenz Flores, barrio San Juan, Limón

Triste manipulación

La marcha del martes pasado por la renuncia del fiscal general es una muestra lamentable de la manipulación que hace el presidente Chaves con personas que se dejan llevar sin cuestionar las cosas. Algunas, tristemente, ni siquiera pudieron explicar por qué estaban ahí.

No suena sincero en sus supuestas razones y, más bien, parece una forma de llamar la atención hacia su figura, cosa que no le cuesta.

Si hay corrupción, hay que denunciar y buscar soluciones. No es vociferando ni arengando a las masas como se va a resolver. Somos un pueblo inteligente y no debemos caer en trampas tan burdas.

Y para completar la escena, su exministra de la Presidencia también se contagió del show y gritó a viva voz consignas llamando a los jaguares. Esos son los que pretenden gobernar…

José Eduardo Cordero V., Curridabat

Nunca antes visto

Nunca antes visto en este país que un presidente y una diputada de su partido inciten a la violencia y al irrespeto. ¿No es que el bloqueo de calles es penado por ley? Ahora, que se investigue quién pagó esta movilización, con comida incluida, para gente que ni sabía a qué venía a San José. Así comenzaron Venezuela y Nicaragua: primero, queriendo callar a la prensa; luego, a los poderes de la República y, además, desprestigiando a todo aquel que se les pusiera ponga por delante.

Mario Jiménez Vega, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.