Garantía sin utilidad

Una lavadora Whirlpool comprada en Siman de Curridabat hace tres años tiene una etiqueta en la parte frontal que dice “10 años de garantía en el motor”, pero la empresa DYM, autorizada por Whirlpool, después de inspeccionarla por mal funcionamiento, me notificó que no es reparable debido a la falta de un repuesto. ¿Para qué sirve la garantía del motor si, en la práctica, la vida útil del electrodoméstico es tan limitada?

Eduardo Vargas Mora, Coronado

Juegos Olímpicos solo en directo

Plataformas que transmiten en directo por internet compraron los derechos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los interesados en seguir la fiesta deportiva tenemos que pagar un poco más, algo que todavía hace unos cinco años era insólito. Por ejemplo, mi papá, fanático del fútbol, no pudo ver varios partidos de la Eurocopa y de la Copa América por las mismas razones.

Estamos llegando a una época en que el derecho de ver televisión comienza a ser suprimido para la gente en general, ya que, incluso, para disfrutar de una película o una serie hay que suscribirse a varios servicios de streaming, y eso no resulta barato.

Me parece inaudito que eliminaran de las plataformas las producciones turcas, con las cuales uno aprendía sobre distintas culturas, y en su lugar celebren estrenos de novelas pasadas de moda como Betty la Fea o Pedro el Escamoso. Quienes quieren ahorrar, o bien escoger, tienen que regresar a los libros durante las noches como en el siglo XIX.

Rodnny Hayden Cordero, San José

Paneles solares

¿De qué sirve tener paneles solares si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cambió la metodología? En lugar de ahorrar energía eléctrica, nos cobran por producir la energía solar que utilizan las compañías eléctricas locales. Terminamos pagando más, además del financiamiento o la inversión para la compra de los paneles solares.

Alonso Abdelnour Vásquez, San José

Crucitas

Desde hace muchos años, el país carga con el problema de Crucitas. La burocracia estatal y la falta de liderazgo de nuestros diputados han permitido que millones de dólares sean saqueados, con el agravante de la considerable destrucción del medioambiente.

Nuestro país, necesitado de dinero para programas sociales, pensiones y resolver muchas situaciones, no puede permitirse seguir ignorando el problema durante más tiempo.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Anillo periférico

Después de leer la carta de Martín Marín Hernández el sábado, me pregunto si ha llegado el momento de crear un anillo periférico, como una vía de circunvalación paralela y más amplia, a aproximadamente tres kilómetros de distancia. Me gustaría conocer la opinión del ingeniero Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transporte.

Eso sí, con más autobuses para que la gente no se vea obligada a viajar en vehículo particular. Aprovechando que la carretera de Circunvalación quedará como un anillo cerrado, sería conveniente tener una línea de autobuses en el sentido horario y otra en sentido antihorario, con el fin de que los usuarios puedan recorrerla no solo en auto.

Randall García Chacón, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.