Garantía de bicimoto rechazada

Compré una bicimoto en Importadora Monge de Palmares, y con solo ocho días de uso se dañó. Me negaron la reparación alegando que la garantía cubre un mes cuando se trata de un artículo nuevo pagado al contado. Me refirieron a su proveedor en San José y a un taller en Palmares, donde 22 días después no resolvieron nada y adujeron vencimiento del plazo.

