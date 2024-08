Gandoca-Manzanillo en riesgo

No sé con qué cara levantan su mano derecha los políticos cuando juran ante Dios que van a realizar con rectitud, transparencia y honestidad su labor, a sabiendas de que no cumplirán.

El medioambiente es un activo invaluable en cualquier país, y aquí se están, qué digo vendiendo, presuntamente regalando entre amiguismos y compadrazgos. El ministro Franz Tattenbach está llamado a proteger, defender y salvaguardar tan preciado tesoro, pero al parecer se presta para poner en peligro nuestra insustituible reserva Gandoca-Manzanillo abriendo portillos a presuntos amigos del presidente Chaves. Me recuerda una estrofa del libro Martín Fierro: “Muchas cosas en la vida / se nos pueden extraviar / pero si la vergüenza se pierde / jamás se vuelve a encontrar”.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Banco de Costa Rica

Para quienes confiamos en el conglomerado del Banco de Costa Rica, es preocupante el desplome sufrido por el fondo de inversiones inmobiliario. Los directivos del BCR son los responsables de la administración, y lo más grave es que quien supervisa siempre llega tarde para prevenir hechos como el acontecido en el BCR SAFI.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cooperativismo

Durante más de 23 años he sido fiel creyente en los principios solidarios del cooperativismo, pero, lastimosamente, cuando los asociados (en mi caso por no poder participar en las asambleas) no denuncian ni fiscalizan, en las alturas abusan del esfuerzo del camello pueblo de los asociados.

Los altos salarios de los ejecutivos que se equiparan con los de la banca nacional o internacional y su estructura de gerente general les da mayor estatus. Igualmente las dietas de los directivos, de las cuales nunca se nos dice a cuanto ascienden. Ahí es donde los diputados nos pueden ayudar. Las asambleas y su representación deben cambiar. El control de los nombramientos por cinco años y otras formas, como en Coopeservidores donde el sistema se basa en recoger firmas, deben variar.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Modos de vida

La cultura y la ética son construcciones sociales fundamentadas en la educación y las tradiciones de los pueblos. La conferencia mundial de la Unesco sobre el patrimonio cultural en 1982 estableció: “El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas”.

La ingente autorreflexión social frente a las brechas de la información y la expresión, basadas en el desarrollo del conocimiento de las transformaciones de la tecnología, como lo señala Gore, ha modificado casi por completo la realidad física de nuestra relación con la tierra. El país requiere un radical cambio en el marco filosófico, social, económico, educativo, jurídico y laboral de la realidad colectiva.

César G. Fernández Rojas, Guadalupe

Calles por reparar

Apoyando la importancia de avisar cuando hay calles por reparar, solicito tener presentes los siguientes huecos: en calle 23, avenida 11, San José, diagonal a la bomba Santa Teresita; en calle 35, avenida 13, San José, en el sentido Este-Oeste; y en la avenida 12 y la Circunvalación, en San Pedro de Montes de Oca.

Germán Guerra Vargas, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.