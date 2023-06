Galletas quebradas

La semana pasada, compré un paquete de galletas Pozuelo surtidas y la mitad estaban quebradas. Es la tercera vez que me pasa. Deben tener más cuidado para que esto no pase. Solo este tipo de galletas compro y soy cliente frecuente.

Mario Alberto Romero Orozco, San José

Experiencia en Correos Copiado!

Fui por la renovación de mi pasaporte a la sucursal de Correos de Costa Rica en Curridabat, y en la entrada había una enorme cantidad de telarañas con sus respectivos habitantes de gran tamaño, dignos de una decoración en Halloween. La fila se hace casi en plena calle, llueva o haga sol, y a merced de que caiga una araña encima de alguien.

Tampoco poseen un lugar donde los adultos mayores se sienten. No implicaría gran inversión construir un alero y colocar sillas. Me encantaría que el gerente general, Mauricio Rojas Cartín, fuera una tarde de lluvia para que viva lo que yo viví.

Jacqueline Cubillo Rodríguez, Curridabat

Solicitud a cableras Copiado!

Insto a las empresas de cable Liberty y Telecable a incluir en sus canales a la empresa televisiva de Pérez Zeledón y la zona sur como una opción para el disfrute de ciudadanas como yo, oriundas de San Isidro de El General.

Martha Mata Montero, Montes de Oca

Cambio de nombre Copiado!

Me asombra que el Dr. Abel Pacheco de la Espriella no se haya pronunciado sobre el cambio de nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí por el de Hospital Nacional de Salud Mental, del cual fue director.

Yo discrepo de la medida, aunque a lo largo de la historia, como describe Manuel Emilio Rodríguez Jiménez en una reseña, el centro médico primero fue Hospital de Locos, luego Hospital de Insanos y también Asilo Chapuí. En la placa del centenario, en la entrada del edificio administrativo, dice Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí.

Carlos Alberto Jenkins Alfaro, Heredia

Víctima de fraude con tarjeta de crédito Copiado!

El 13 de mayo fui víctima de fraude internacional con mi tarjeta de crédito del BAC Credomatic. De las seis transacciones, dos fueron rechazadas y las otras cuatro, aprobadas automáticamente, y quedaron como montos flotantes.

Cuando se produjeron los hechos, recibí un mensaje por WhatsApp del Banco, donde me consultó si reconocía las transacciones, a lo cual respondí que no, por tanto, la tarjeta fue bloqueada. El 26 de mayo continuaba la investigación. Ahora, que debo pagar el monto de contado para evitar intereses, todavía se encuentran incluidas, por lo que de nada sirvió estar pagando mes tras mes el seguro y haber indicado que no reconocía las transacciones.

Kendry Peña Segura, Sabanilla de Montes de Oca

Entrega retrasada Copiado!

Los paquetes RP108419119MU, UL633988226BE, UT482840212NL y UV666781048UZ ingresaron al país, fueron pagados en la sucursal virtual y no han sido entregados en mi apartado. Solicito a Correos de Costa Rica pronta solución y una actualización sobre el estado de los paquetes.

Carlos Ruiz Barrantes, Heredia

Respuesta del ING Copiado!

En relación con lo manifestado por Alfredo Calderón Gómez (30/5/2023), en asuntos de división territorial administrativa, el título de ciudad lo concede la Asamblea Legislativa, previo criterio de la Comisión Nacional de División Territorial.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), como miembro de la Comisión, asesora, dentro de sus competencias, pero depende del Poder Legislativo el otorgamiento.

Marta E. Aguilar Varela, directora a. i. del IGN

Respuesta de la ESPH Copiado!

Con respecto a la carta de Mario Villalobos Gómez (7/6/2023), quien mencionó un trabajo realizado frente al condominio Francosta, en Ulloa de Heredia, aclaro que no fue la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) la que lo hizo. La compañía asfalta tras las obras que realiza en el plazo estipulado por la Aresep.

Christopher Camacho Álvarez, encargado de comunicación de la ESPH

Desperdicio de agua Copiado!

De acuerdo con los datos de la Aresep, por culpa del AyA y al precio de mercado y facturación se desperdicia un 60 % que paga el pueblo. Así entonces, ¢90.000 millones de agua al año se malogran por tuberías en mal estado, negligencia de ese ente que administra el líquido. Eso quiere decir, en palabras para recordar, que a cada costarricense lo empobrecen en ¢1.500 al mes y que le son cargados en el recibo.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

