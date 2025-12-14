¿Funcionan mejor las redes de rescate animal que las de apoyo a personas en pobreza?

Estoy impresionada con las organizaciones que rescatan animales de la calle y sus redes de apoyo, pues evidencian su gran sensibilidad y preocupación por ellos. En contraposición, he visto como un o una indigente ha ido “edificando su casa” debajo del puente del antiguo Monumento del Agua, en la autopista General Cañas.

Todo comenzó con una serie de cajas de cartón acomodadas y una cobija para cubrirse. Allí dormía pese al ruido de los 50.000 vehículos que circulan diariamente.

Días después, tenía ya varias plantitas, semejando un jardín, y hasta maletas y algunos objetos propios, como si aquello fuera su hogar.

¿Dónde está la red de apoyo de esta persona? ¿Cómo es posible que levante su “hogar” a vista y paciencia (me incluyo) de tantas personas? Y es entonces cuando me pregunto: ¿será que las redes de apoyo para rescate animal son más eficientes que las redes de apoyo para personas en necesidad?

María Gabriela Arce Arce, Desamparados

GAM y área rural

Aunque la mayor concentración demográfica del país se encuentra en la GAM, es indudable que el área rural –desafortunadamente, con menos oportunidades educativas– es un pedazo del pastel electoral necesario para ganar las elecciones.

Mientras algunos candidatos/as tienen limitaciones económicas para recorrer los poco más de 51.000 kilómetros de nuestro territorio, la apadrinada de Chaves Robles no tiene ese problema, según colijo de una “entrevista espontánea” que le fue realizada en uno de sus canales. Es atinada su estrategia, pues sin obstáculos repite su memorizado discurso demagógico.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

Respuesta de Cori Motors

Cori Motors lamenta los inconvenientes sufridos por el señor César Rodríguez Solórzano para obtener una cita de mantenimiento para su auto.

Para responder a la demanda de servicios que hemos tenido, reforzamos nuestro equipo técnico, ampliamos horarios y mejoramos el sistema de programación. Todo esto, con el fin de ofrecer espacios más cercanos y dar prioridad a casos como el suyo. Nuestro equipo de Servicio al Cliente se comunicará con usted de inmediato para solucionar su situación.

Abraham Rodríguez Rodríguez, gerente comercial de Cori Motors

Mejor no meter a Dios

Hace mal el eterno candidato Fabricio Alvarado cuando indica que él y sus discípulos, después de mucho pensamiento “y oración”, han decidido votar contra el desafuero al presidente Chaves. Hace mal, digo, al meter la religión y al buen Dios en esto, ya que no creo que Él dé consejos tan malos.

Humberto Moya Morux, Alajuela

Sin apoyo de ACAM

Aparentemente, la Asociación de Autores y Compositores Musicales (ACAM) se creó con el noble propósito de proteger y retribuir económicamente la creación de los músicos costarricenses y velar por su bienestar. Pero quiero comentar concretamente el caso del músico Felipe Contreras. Después de tres derrames cerebrales, se encuentra en una vulnerable condición física y económica; su familia recurrió a ACAM y le negaron cualquier ayuda económica. ACAM llega a cobrar a cuanto evento público o privado haya, pero ¿dónde quedó su solidaridad y la compasión por el artista nacional?

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

