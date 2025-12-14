Cartas

¿Funcionan mejor las redes de rescate animal que las de apoyo a personas en pobreza?

Un habitante de la calle que ha ido levantando su ‘hogar’ bajo el puente del antiguo Monumento del Agua y la única respuesta de quienes lo ven a diario ha sido la indiferencia

Por Redacción de La Nación

Estoy impresionada con las organizaciones que rescatan animales de la calle y sus redes de apoyo, pues evidencian su gran sensibilidad y preocupación por ellos. En contraposición, he visto como un o una indigente ha ido “edificando su casa” debajo del puente del antiguo Monumento del Agua, en la autopista General Cañas.








