¿Fue la Sugef alarmista?

Ya vamos para un año de que la Sugef encendió alarmas sobre el Banco Popular en varios puntos de su manejo de fondos de inversión. Pero hasta la fecha, ni una ni otra entidad se han pronunciado definitivamente sobre si se redujeron ya los niveles de riesgo que se anunciaron. Si no, ¿cómo devolver a los usuarios la (tan erosionada) confianza en las entidades bancarias?

En este país, los anuncios sensacionalistas y hasta alarmistas parecen estar a la orden del día, más luego son olvidados o ignorados, como si nunca hubiesen existido. No estaría de más un poco más de coherencia y seriedad en el discurso institucional hacia los clientes dueños del dinero.

Gerardo Huertas Arias, San Rafael de Heredia

León catorce

En relación con la mención del nuevo papa, la lectura del nombre León XIV es León catorce y no León decimocuarto. De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, se emplean los números romanos para indicar las series de los papas: León XIV, Juan Pablo II. Pero esta misma obra explica que hasta el número diez tales numerales se leen como ordinales: Juan Pablo II es Juan Pablo segundo. Sin embargo, a partir del diez, lo adecuado es leerlos como cardinales. El número diez admite las dos opciones.

Por lo tanto, el nombre del nuevo papa se escribe León XIV, pero se lee León catorce y no León decimocuarto.

Ahora, en otros contextos, sí es posible usar el ordinal, escrito en dos palabras (caso en que la palabra décimo lleva tilde) o en una sola (decimocuarto). Por ejemplo: es el decimocuarto (o décimo cuarto) pontífice que escoge este nombre.

José Federico Rojas Montero, Goicoechea

Agromédica sin filtros

Fui hasta Argentina a traer a Paloma, una pequeña y preciosa boston terrier. Paloma fue reina de belleza infantil latinoamericana, pero dejó de ser “Miss” porque no creció más. Lady Palito. Era la líder de la manada; a su paso, todos se rendían dócilmente. Mi bella dama enfermó y fue atendida en el hospital veterinario Agromédica. A pesar de todos los esfuerzos, se nos fue. Había jugado y amado, fue cuidada con devoción, pero se marchó demasiado pronto.

En el campo de la medicina es indispensable un buen servicio personal. No pasó así en Agromédica, donde el trato fue frío y robotizado. No era posible comunicarse con el médico que la atendía. Un horrible sistema de mensajería y algún que otro audio fue todo lo que pude obtener para saber de ella.

Paloma falleció tras haber ido a más de 35 citas, siete internamientos y una compleja cirugía. Tras su muerte, solo hubo silencio. La cuenta fue cobrada y pagada, pero nadie se contactó nunca conmigo para darme el pésame o saber de mí. Tengo 10 perritos más que van a Agromédica desde hace años. En febrero, había muerto uno de ellos y dos duelos tan seguidos fueron devastadores. Pero de Agromédica solo recibí desinterés y arrogancia.

Me quejé, fui incómoda. Entonces llegaron a decirme que me fuera con mi duelo a otro lado. Fue grosero, vulgar. No los perdono y mucho menos los recomiendo.

Gabriela Rossi Lara, San Rafael de Escazú

Caja de ANDE

Caja de ANDE solo pone trabas a los planes de ahorro. La primera traba: no aceptaban el documento con la firma digital del MEP, donde me depositaban el dinero. Esto, pese a que la Ley 8454, artículo 9, dice lo contrario. Segunda traba: tuve que enviar los documentos por PDF como siete veces porque no les llegaban. Tercera traba: me notificaron que debía presentar un estado de cuenta de tres meses; lo llevé y lo extraviaron; me notificaron otra vez y tuve que ir de nuevo porque no me querían entregar los dividendos de los ahorros. Ojalá los accionistas tomen nota de esto y no metan sus ahorros en Caja de ANDE.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Cobro sin razón

En febrero adquirí un paquete de Liberty del cual nunca me conectaron ni Internet ni llamadas. Llamé muchas veces y solo había una asesora virtual que no me ayudó. Ahora me desconectan y les debo dos meses pese a que no me dieron ningún servicio.

Hugo Javier Castro Hernández, Desamparados

