Frustración por veto: ¿por qué Chaves se ensaña con los maestros?

Con tristeza, decepción y frustración, me entero de que, como una de sus medidas en contra de los trabajadores de la educación, Chaves vetó el proyecto que buscaba descongelar nuestras pensiones. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué puede hacer Jupema? ¿Qué podemos hacer los pensionados que seguimos sin tener un aumento por costo de vida desde el 2020? Pero sí hay dinero para Open English o el derroche para el traspaso de poderes.

Ricardo A. Bolaños Salas, Santo Domingo de Heredia

Cautiverio de lapas

Con asombro y horror, leí una noticia sobre la intención del Minae de legalizar el cautiverio de las lapas. Quisiera saber a quién se le ocurrió tal barbaridad. Es un desconocedor, sin duda, del sufrimiento de cualquier ser vivo que se encuentre encerrado. Los invito a visitar el Zooave en la Garita, de Alajuela. Seres vivos, rescatados, que después del cautiverio ni siquiera pueden volar. ¿En esas ocurrencias sin sentido gastan nuestros recursos?

Herbert Schlager, Alajuela

¿Volvemos a la Edad de Piedra?

Mucha tristeza me ha causado el oprobio al país de los diputados ausentes a la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente. Particularmente, tengo ese sentimiento por las congresistas que evadieron apoyar a sus pares agredidas por un presunto pervertido de golpes en el pecho. Dice mucho de la “sujeción al macho” en este siglo, donde no valen excusas de acuerdos o componendas bajo cuerda. Esperemos que sea puntual el distanciamiento de la presidenta electa sobre esta situación por su doble condición de mujer y líder de un pueblo que votó ampliamente por ella en las urnas. ¿Volvemos a la Edad de Piedra?

Vera C. Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

Tarjeta inactiva

El pasado 14 de abril, el BAC me renovó una tarjeta y, pese a decenas de reclamos y constantes comunicaciones por su canal oficial, la tarjeta sigue inactiva, sin que yo pueda hacer uso de ella. Por medio de su WhatsApp oficial me han dado muchas excusas, pero ninguna solución real.

Jennifer Chanto Ruiz, Montes de Oca

Gobierno para el olvido

Está por concluir un gobierno con altos niveles de aprobación en un país donde los valores de muchos ciudadanos han cambiado. El respeto hacia los demás se ha erosionado y, en ese contexto, se ha normalizado la elección de funcionarios mediocres. Se eligió a un presidente que ha hecho de la difusión de odio hacia la institucionalidad democrática una práctica recurrente, sin someterse al filtro de la veracidad ni de la precisión periodística.

Se prometió aumentar la seguridad, disminuir el costo de la vida y eliminar a “los mismos de siempre”, pero más bien aumentó el costo de la vida; se empoderó a los importadores de arroz, que ahora pagan menos impuestos a expensas de quienes lo producen. Este gobierno combatió a empresas periodísticas con la excusa de que “quitan y ponen presidentes” y bajó el tipo de cambio del dólar a niveles que afectan seriamente a numerosos segmentos de la población.

La única esperanza es que la señora presidenta electa renuncie a este tentador libreto de odio y división que tanto les gusta a quienes hoy viven creyéndose todos los discursos encendidos que circulan en sus propias burbujas.

Rodrigo Cabezas Moya, Belén de Heredia

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