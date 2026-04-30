Cartas

Frustración por veto: ¿por qué Chaves se ensaña con los maestros?

¿Qué sigue ahora? ¿Qué puede hacer Jupema? ¿Qué podemos hacer los pensionados que seguimos sin tener un aumento por costo de vida desde el 2020?

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Por Redacción de La Nación

Con tristeza, decepción y frustración, me entero de que, como una de sus medidas en contra de los trabajadores de la educación, Chaves vetó el proyecto que buscaba descongelar nuestras pensiones. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué puede hacer Jupema? ¿Qué podemos hacer los pensionados que seguimos sin tener un aumento por costo de vida desde el 2020? Pero sí hay dinero para Open English o el derroche para el traspaso de poderes.








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