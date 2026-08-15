Cartas

Frustración extrema con los ‘bots’

Que alguien me explique cómo hacer gestiones en instituciones públicas y privadas donde nadie atiende y los bots no resuelven nada

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Por Lectores de La Nación

Que alguien me explique cómo hacer gestiones en instituciones públicas y privadas donde nadie atiende y los bots no resuelven nada.








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