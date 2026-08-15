Frustración extrema con los ‘bots’

Que alguien me explique cómo hacer gestiones en instituciones públicas y privadas donde nadie atiende y los bots no resuelven nada.

En el ICE, para un simple trámite de traslado de telefonía fija, solicitan miles de requisitos imposibles de cumplir. En el Banco Nacional, nos están obligando a eliminar las cuentas ante la imposibilidad de instalar la aplicación BN Móvil. En la empresa privada, sucede lo mismo, por ejemplo, con Súper Cable, al extremo de tener que emigrar a otra operadora.

Miriam Ramírez López, Grecia

Nuevas reglas en cárceles

En días recientes, he leído sobre las nuevas reglas que el gobierno quiere implementar en las cárceles y estoy de acuerdo con ellas. Durante mucho tiempo hemos visto que delincuentes, aun estando en prisión, siguen coordinando delitos o amenazando a personas desde los centros penitenciarios. Me preocupa que las cárceles no estén cumpliendo el propósito para el que fueron creadas.

Sé que estas medidas han generado opiniones divididas y que siempre deben respetarse los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, el Estado también tiene la responsabilidad de proteger a quienes vivimos y trabajamos honradamente. Si estas reglas ayudan a recuperar el control de las cárceles y brindar mayor seguridad al país, son un paso en la dirección correcta.

Ojalá se pongan en práctica y no queden solo en promesas. Todos queremos una Costa Rica más segura, donde se respeten las leyes y la delincuencia tenga consecuencias reales.

Keitlyn González González, Heredia

Peligro inminente

Como ciudadana de la tercera edad, comparto la profunda preocupación comunitaria por el peligro extremo del puente peatonal sobre la ruta 2 en Curridabat, cerca de Ciudad del Este. Esta estructura es muy angosta, sus barandas son alarmantemente bajas y carece de mallas de protección. Los peatones caminamos expuestos a escasos centímetros de vehículos que transitan a altas velocidades.

Esta falta de seguridad vial ya cobró una tragedia el pasado 29 de julio, cuando un adulto mayor perdió la vida al precipitarse a la autopista. Quienes no tenemos vehículo propio nos vemos obligados a arriesgar la vida en este punto porque no existen rutas alternas seguras.

Hago un llamado urgente a los jerarcas del Conavi y del MOPT para que realicen una inspección técnica e instalen mallas perimetrales de alta resistencia antes de que ocurra otra desgracia. La infraestructura pública debe proteger la vida de los ciudadanos, especialmente la de las poblaciones más vulnerables.

Ana Francisca Fernández Ulloa, Curridabat

Joyería TOUS, pésimo servicio

En noviembre de 2025 llevé una pulsera dañada a la tienda TOUS para su reparación. Seis meses después, en mayo de este año, me avisaron que estaba lista. La recogí y pagué la reparación, pero al revisarla en casa, noté que había quedado mal: la pulsera dorada tenía visibles restos de soldadura blanca.

El 20 de mayo la llevé nuevamente a la tienda. A la fecha, tres meses después, me informan de que la enviaron otra vez a España y aún no ha sido reparada.

Me parece una falta de respeto hacia los clientes pagar por un producto de calidad y terminar pasando casi un año sin poder utilizarlo por una reparación deficiente.

Noelia Brenes Víquez, Cartago

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