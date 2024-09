Frustración al agendar una cita en una clínica privada

Que le den a uno una cita en la Clínica Bíblica se ha convertido en el suplicio de pasar por una plataforma, detrás de la cual nadie se responsabiliza de un error. Me pasó que me ofrecieron una cita para una fecha próxima, y cuando, ahí mismo, en el chat, 20 segundos después, les indico que la tomo, me confirmaron otra cita, pero para una fecha distinta, medio año más tarde. Por más quejas y reclamos, nadie resulta responsable. La Clínica Bíblica resuelve con una llamada en la que no aportan nada nuevo y, a regañadientes, ¡lamentan la situación!

